تقرير متلفز: النظام الخليفي يكمم افواه الناشطين الحقوقيين https://youtu.be/01VRndt2pHQ صحيفة”الإندبندنت”: سناتور أمريكي يتّهم الرئيس الأمريكي بالخنوع لآل سعود https://www.bahrainalyoum.co.uk/?p=85603 مصادر من سجن جو: استنفار متواصل في السجن بعد احتجاج السجناء على الاجتياح الدموي للدراز https://www.bahrainalyoum.co.uk/?p=85600 في رمضان البحرين: تشييع رمزي لشهداء الفداء في بلدة سار https://www.bahrainalyoum.co.uk/?p=85590 مغردون في رمضان: تويتر الناشط يوسف الخاجة حول “أحداث الدراز”.. سياسيٌّ واضح وإنسانيٌّ بلا حدود https://www.bahrainalyoum.co.uk/?p=85582 قطر ترحّل الناشط الحقوقي محمد العتيبي قسرا إلى السعودية أثناء توجهه إلى النرويج https://www.bahrainalyoum.co.uk/?p=85577 السيد علي الخامنئي في أول مجالس شهر رمضان: آل سعود يتجهون إلى السقوط والزوال الحتمي https://www.bahrainalyoum.co.uk/?p=85573 مثقفون وسياسيون عرب يطلقون دعوة للتضامن مع شعب البحرين ووقف “الهجوم الدموي الشرس” https://www.bahrainalyoum.co.uk/?p=85566 تظاهرات في البحرين وفاءا لشهداء الفداء.. والشيخ عيسى قاسم لازال تحت الحصار وتحت خطر النفي القسري https://www.bahrainalyoum.co.uk/?p=85559 _____ وكالة أنباء “البحرين اليوم” للإشتراك في خدمة الواتس آب قم بأرسل كلمة “إشتراك” للرقم 00447402550714 (47)