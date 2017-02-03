واصلت سلطات آل خليفة بمنع إقامة شعائر أكبر صلاة جمعة في الدراز في البحرين.

وأفادت وكالة مهر للأنباء نقلا عن صوت المنامة أن النظام الخليفي يواصل بمنع إقامة شعائر الله ، والإمعان بمنع أكبر صلاة جمعة للشيعة في البحرين في جامع الامام الصادق (ع)، فيما تتلطخ يد الطاغية بدماء شهداء البحرين ، يُذكر أن النظام الخليفي مستمر بمنع إقامة شعائر صلاة الجمعة بجامع الإمام الصادق عليه السلام ب الدراز منذ 17 يونيو 2016م ، أي قبل ثلاثة أيام من إسقاط الجنسية عن الفقيه آية الله قاسم .

وفي سياق منفصل أطلقت السلطات البحرينية سراح الشيخ محمد جواد الشهابي مدير حوزة الامام زين العابدين (ع) ، بعد اعتقال تعسّفي دام 6 اشهر ./انتهی/