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  • النظام البحريني يواصل منع إقامة أكبر صلاة جمعة في البحرين

النظام البحريني يواصل منع إقامة أكبر صلاة جمعة في البحرين

2357077واصلت سلطات آل خليفة بمنع إقامة شعائر أكبر صلاة جمعة في الدراز في البحرين.

وأفادت وكالة مهر للأنباء نقلا عن صوت المنامة أن  النظام الخليفي يواصل بمنع إقامة شعائر الله ، والإمعان بمنع أكبر صلاة جمعة للشيعة في البحرين في جامع الامام الصادق (ع)، فيما تتلطخ يد الطاغية بدماء شهداء البحرين ، يُذكر أن النظام الخليفي مستمر بمنع إقامة شعائر صلاة الجمعة بجامع الإمام الصادق عليه السلام ب الدراز منذ 17 يونيو 2016م ، أي قبل ثلاثة أيام من إسقاط الجنسية عن الفقيه آية الله قاسم .

وفي سياق منفصل أطلقت السلطات البحرينية سراح الشيخ محمد جواد الشهابي مدير حوزة الامام زين العابدين (ع) ، بعد اعتقال تعسّفي دام 6 اشهر ./انتهی/

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