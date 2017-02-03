المليشيات المدنية المسلحة التابعة للنظام الخليفي : الخلفيات والأهداف

بقلم : عبد الغني الخنجر

ممثل حركة حق في الخارج

أهم النقاط والأفكار التي طرحتها في برنامج البحرين اليوم على قناة اللؤلؤة : حول المليشيات المدنية المسلحة التابعة للنظام الخليفي.

برز مشروع الميليشيات المدنية المسلحة التابعة لجهاز الامن الوطن سيئ الصيت وأجهزة الديوان الملكي المليشيوية في البحرين منذ استيراد فلول البعث الصدامي بعد انهيار نظام المقبور صدام حسين، حيث استقدم النظام عدد من البعثين الفارين من العراق ووظفهم في اجهزة الأمن وعلى عدة مستويات ورتب.

وبدأ استخدام المليشيات بشكل مكثف عند مواجهة النظام للجان الشعبية وحركة حق وخصوصاً لجنة العاطلين عن العمل، حيث اختطفت هذه المليشيات عدد من النشطاء منهم الناشط المقيم اليوم في لندن موسى عبد علي واعتدوا عليه بالضرب وعروه وعذبوه وتحرشوا به وبعد ذلك تنصل النظام من الجريمة.

كما استخدمت ميليشيات وفرق من جهاز الأمن الوطني تحديداً في صيف ٢٠١٠ م قبيل انطلاق الثورة وقامت هذه المليشيات باختطاف عدد كبير من الشباب والاطفال والناشطين وكانوا يأخذونهم لسجون سرية تابعة لهذا الجهاز الارهابي ويعتدون عليهم بالضرب والتعرية والتهديد بالإغتصاب ثم يرمون بهم في مناطق نائية معصوبي الأعين ومقيدي الأيدي مما شكل حالة من الرعب في المناطق بغية اسكات حركة الشارع وتمرير حالة القمع بصمت.

استخدام الميليشيات المدنية المسلحة من قبل النظام هو تكتيك يراد منه تمرير عدة اهداف وهي :

أولاً:بث الرغب الشديد في صفوف الجماهير واجهاض حركة الشارع عبر ذلك وانزال اكبر حجم من التعذيب والعنف المنظم، وهو شبيه باسلوب عصابات الهجانا في فلسطين المحتلة. وعرفت به أسرة آل خليفة حيث ارتكبت جرائم منذ اكثر من مئتين عام عندما سيطرت على البحرين واغتصبت مزارع واملاك المواطنين الأصلين بتهديد السلاح والحملات التي يقودها آل خليفة وفداويتهم.

ثانياً:التهرب من أي مسائلة قانونية حيث ترتكب الجرائم ميليشيات مسلحة مدنية لا يعترف النظام بأنها تابعة له كما حدث للهجوم الأخير على منطقة الدراز وتم استخدام الذخيرة الحية واصيب الفدائي الشاب مصطفى حمدان بطلق ناري في الرأس ادخله في حالة بين الموت والحياة قوبلت الجريمة بصمت من أجهزة النظام الخليفي وكأنه لا توجد دولة الا عندما يريد الخليفي ذلك.

ثالثاً: خلط الأوراق والتظاهر بأن النظام لا يعرف من يدير ومن تتبع هذه الميليشيات المدنية المسلحة وهو تكتيك استخدمه النظام قبيل دخول جيش الاحتلال السعودي وقوات درع الجزيرة لتصوير حالة وهمية من الفلتان المدني والنزاع الطائفي بينما كل الميليشيات التي هاجمت المناطق تلك الفترة هي ميليشيات مدربة تتبع اجهزة النظام الأمنية وضمن خطة مدروسة لبث الرعب وخلق اجواء طائفية تبرر للنظام فرض الاحكام العرفية وانزال ما يسمى بالجيش.

مواجهة هذه الحالة عبر الاصرار على كشف تابعية هذه المليشيات للنظام وانه يخطط لجرائم كبرى بحق شعبنا وخصوصاً للمرابطين في ميدان الفداء في الدراز .. يجب كشف هؤلاء ويجب الاعداد للتصدي لهم وتبليغ المجتمع الدولي بأنه لم تعد هناك دولة ونظام بل ميليشيات وعصابات تريد أن تفتك بالشعب وقيادته. (77)