أ حمد رضي (إعلامي)

المعتقل فيصل إلياس الملا يدخل مرحلة الخطر.. في سجون البحرين.

مجددا..

أدق جرس الانذار قبل فوات الآوان لتدارك الحالة الصحية الحرجة جدا للشاب إلياس فيصل الملا المصاب بالسرطان والمحكوم بسجن جو، حيث تفاقمت حالته الصحية بسبب إهمال علاجه وتجاهل طلب الإفراج عنه لدواعي إنسانية بحتة.

وتتحمل وزارة الداخلية المسئولية عن علاج المعتقلين المرضى وتوفير البيئة الصحية لهم.. وقد أدى إهمال علاج المرضى بالسجون لتفاقم أوضاع المعتقلين الصحية وسقوط العديد من الضحايا.. وكان آخرهم الشهيد محمد سهوان رحمه الله.

الشاب إلياس فيصل المُلّا (26 عامًا) من قرية سترة، أعتقل عام 2012 وحوكم ظلما بالسجن 15 عاما بسبب تهم أمنيّة لم يرتكبها.

يعاني إلياس حاليا من مرض السرطان ووصل لمرحلة الخطر، ولديه أعراض خطيرة يشتكي منها حاليا.. آلام في جميع الجسم والمفاصل، تدني الرؤية، ألم في الكلى اليمنى، ألم في الظهر وتحديدا في العمود الفقري بالإضافة إلى عدم قدرته على التنفس وارتفاع نسبة الدم بدرجة عاليه.

تدهورت صحته وأصيب بالسرطان، ولا زالت حالته الصحيّة تتدهور يومًا بعد آخر بسبب إهمال علاجه وعدم تزويده بالأدوية

إدارة السجن تماطل بعلاجه وتسليم تقاريره الطبية لعائلته للوقوف على حجم معاناته التي تتطلّب عنايةً نفسيّةً وجسديّةً خاصّة.

ظهرت عليه أعراض الألم الشديد بجميع أنحاء جسمه، ويصاحبه الإرهاق والتعب المستمرّ، مع تنمُّلٍ في اليد اليسرى، وتكسُّر للأسنان، وعدم وضوح في الرؤية بشكلٍ تدريجيّ مستمرّ، وفقد وزنه بصورة ملحوظة.

يعاني من آلامٍ في العظام، وبالخصوص في المفاصل، ولا يستطيع المشي في بعض الأحيان لشدّة الألم، وزيادةً على ذلك يعاني من تكتُّل الدّم خلف الكعبين وآلام في القولون على شكل وخزات.

تم نقله إلى المستشفى العسكريّ في 1/8/2015 وتم استئصال الورم الخبيث منه في 5/8/2015، وكانت أوّل جرعة علاجٍ له في 8/10/2015 وكان المفترض أن تنتهي الجرعات في شهر مارس، ولكن للأسف بسبب انخفاض مناعته طالت المدّة.

أجواء السجن السيئة وظروفه الداخليّة الغير صحيّة سبب رئيسي لتدهور صحّته واحتمال التسبّب بوفاته لا سمح الله وارد.

عائلة المعتقل فيصل إلياس الملا تناشد العالم بأفراده ومنظمّاته الإنسانيّة والحقوقيّة للوقوف مع ابنها والعمل للضغط على النظام البحرينيّ لإطلاق سراحه مراعاةً لحالته الصحيّة المتدهورة، أو توفير الأجواء المناسبة لعلاجه بأسرع وقتٍ وقبل فوات الآوان.

ما كتبته حول الحالة الصحية للشاب فيصل إلياس الملا هو نتاج معرفة شخصية به والتواصل مع عائلته مباشرة، وأتحمل مسئولية ما أقوله

https://www.instagram.com/p/BSY70CVBkZ4/ (64)