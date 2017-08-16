*المعتقلة الحرة ابتسام الصائغ…*

رجعت الى الإضراب عن الطعام ( بسبب الاهانات و المعاملة من قبل الشرطيات في التوقيف الغير لائقة ) و أخبرتنا انه لمدة ٥٧ يوم وهي تتعرض للاهانة بشكل مستمر والمعاملة الغير لائقة ، انتشار مرض السل الرئوي الي حالتين بسبب ماذكرته لكم سابقا عن الحالة الموجودة ، وهي متخوفة بشكل كبير بان تصاب بالمرض ، لأنهم يحتكون معاها في غرفة الطعام ، نقلوا اثنتان من الي أنصابوا اليوم بالعدوى الى المستشفى بسبب سوء حالتهم ، والحمامات كلها ملوثة بدمائهم بسبب الترجيع ، أغراضها الي في الثلاجة كل ما تحط لها أغراض يتم سرقتها ، تطالب باستلام غذائها بنفسها ( لانه الي يجلبون لها الطعام الجاليات الاخرى وهي تتخوف من ان يكونو مصابين بامراض معدية و خطيرة ، ولأنه الباكيت مال الاكل يقومون بفتحه ، الاكل يأتي باردا و عند الطلب تسخينه يتم منعها لانه المطبخ و الفرن في الطابق الأرضي حيث تتواجد البحرينيات فيه ولا يسمح لها بالدخول و لكن يسمح للجاليات الاخرى المتهمين في قضايا اخلاقية منها الدعارة و السرقة و غيرها بالدخول و التحرك بحرية ،المعاملة سيئة جدا لي فقط لاني ناشطة حقوقية أطالب بحقوقي ، حتى الاذان لا تسمعه و لايتم أخبارها بالوقت ، حيث انها طالبت بسماع الاذان لكنهم أخبروها بأنهم لا يريدون ان يزعجون الديانات الاخرى وهي كمسلمة تطالب بحقها في سماع الاذان ، عدم توزيع المنظفات ومنها الديتول او المعقمات على غرف التوقيف ، هذا هو السبب الرئيسي في انتشار الأمراض بكثرة ، هي حاسة بالرعب وعدم الأمان والخوف من وجودها في هذا المكان لانه المكان جحيم ، و تطالب جميع المعنيين بحقوق الانسان ان تتم إغاثتهم و التحرك لإنقاذ هذا المكان و القاطنين فيه ، لانها كل ما تطالب يتم وعدها بتحقيق مطالبها ولكن يتم تجاهل الموضوع ( كلام على ورق لا ينفذ ) لهذه الأسباب تعلن إضرابها الذي بدا من يوم امس ليلا و سيستمر ، فهي ترفض أساليب الاذلال و ان يجلب لها الطعام السيء ، انا بحرينية و من حقي الحصول على كافة حقوقي و احترامها مثل الجميع .

ما نقلته لكم حرفيا من كلامها اليوم و هي تطالب بنشره و التحرك عليه على اكبر مدى

14/August/2017 (67)