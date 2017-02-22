المعارضة البحرينية في الخارج : دماء ⁧‫#الشهيد_عبدالله_العجوز‬⁩ تؤكد أحقية المسار الوطني لشعب ⁧‫#البحرين‬⁩

goo.gl/408YCd

بِسْم الله الرحمن الرحيم

﴿وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيراً وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ ﴾

صدق الله العلي العظيم

ان دماء الشهيد عبدالله العجوز التي اريقت على مذبح الدفاع عن الدين والعزة والكرامة الوطنية، وكلمات والدته الصابره ووالده ، إنما تؤكد أحقية المسار الوطني لشعب البحرين العظيم وقوته وصلابته في استمرار مقاومة الاستبداد والديكتاتورية مهما بلغت التضحيات ، وتثبت ظلامتة ومشروعه الوطني في بناء دولة العدل والمواطنة والقانون.

اننا في المعارضة البحرينية في الخارج في هذا الظرف الذي وضح فيه اصرار النظام على التصعيد في كل المستويات عبر اتخاذ سياسة التصفية الجسدية ضد اصحاب الرأي والمعارضين والنشطاء وتشريع الحكم العسكري البوليسي بإصدار التعديل الدستوري الأخير الذي يهدف لمحاكمة المدنيين في محاكم عسكرية ومع اقتراب موعد محاكمة التشيع وفرائضه واستهداف اكبر مرجعية دينية لشعبنا -سماحة أية الله الشيخ عيسى قاسم (دام ظله الشريف)- نؤكد على التالي :

١- ان كل سياسات النظام لن تزيده الا فشلا وهزيمة وخزي وعار ، ولن يجني من جرائمة اي نتيجة سياسية لصالحه، فشعبنا قرر التحرر والانعتاق والتغيير وبناء دولة العدل والمواطنة ولن يتراجع مهما بلغت التضحيات.

٢- ندعو أبناء شعبنا للمشاركة الجماهيرية الواسعة في فاتحة الشهيد عبدالله العجوز واحياء تأبين شهداء الوطن (الشهيد عباس السميع والشهيد سامي مشيمع والشهيد علي السنقيس) وكذلك شهداء الحرية (الشهيد رضا الغسرة والشهيد مصطفى يوسف والشهيد محمود يوسف) بما يستحقونه من الحضور الجماهيري للتأكيد على التزامنا لخط الشهادة واهداف الشهداء والقصاص من القتلة.

٣- ندعو أبناء شعبنا عامة للتأهب الفدائي لصد اي محاولة مجنونة من نظام ال خليفة في استكمال ما يريده من استهداف ديننا وعقائدنا وفرائضنا وشعائرنا عبر استهداف سماحة أية الله الشيخ عيسى احمد قاسم دام ظله الشريف ، واستحضار موقف وشجاعة ومقاومة الفدائي البطل مصطفى حمدان على الدوام

والله غالب على أمره

المعارضة البحرينية في الخارج

الثلاثاء ٢١ فبراير ٢٠١٧

*صفحات وفاقيون*

‏‎‏Facebook, Twitter, Instagram, Telegram, Youtube

‏‎‏ @Wefaqion

‏Telegram.me/Wefaqion

‏‎‏ Whatsapp

+4915782093655

‏‎‏ Email:

‏‎‏wefaqion.bh@gmail.com (36)