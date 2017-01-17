نظمت المعارضة البحرانية في ألمانيا وقفة احتجاجية اليوم الموافق 18 يناير 2017 مقابل سفارة الإمارت في برلين حضرته الجالية البحرانية في ألمانيا .

احتشد البحرانيون أمام السفارة واوصلوا رسالة بهتافاتهم وشعاراتهم أن شعب البحرين لن ينسى جريمة حكام الإمارات التي ابتدأت بتورطهم بإرسال قوات امارتيه تقمع المحتجين و المتظاهرين و تنتهك الأعراض و حرمات البيوت الآمنه وما حادثة طارق الشحي إلا دليل واضح على تورطهم في مشاركة قمع شعب البحرين.

كما هتف البحرانيون بإسماء الشهداء ( سامي مشيمع وعلي السنكيس وعباس السميع ) الذين اعدموا ظلما وجورا فيما رفعوا صورهم التي ملئت شارع السفارة الإمارتية فيما ترك موظفو السفارة اعمالهم واخذوا يصورون الوقفة منذ بدايتها حتى نهايتها .

واختتمت الوقفة بتجديد العهد والوفاء للشهداء الأبرار والإصرار على محاكمة المتورطين بسفك دماء الشعب البحراني واخرهم سامي مشيمع وعباس السميع وعلي السنكيس.

‎‏

‎‏└ ( https://goo.gl/jKkAxM ) (11)