نظمت المعارضة البحرانية في ألمانيا وقفة احتجاجية اليوم الموافق 18 يناير 2017 مقابل سفارة الإمارت في برلين حضرته الجالية البحرانية في ألمانيا .
احتشد البحرانيون أمام السفارة واوصلوا رسالة بهتافاتهم وشعاراتهم أن شعب البحرين لن ينسى جريمة حكام الإمارات التي ابتدأت بتورطهم بإرسال قوات امارتيه تقمع المحتجين و المتظاهرين و تنتهك الأعراض و حرمات البيوت الآمنه وما حادثة طارق الشحي إلا دليل واضح على تورطهم في مشاركة قمع شعب البحرين.
كما هتف البحرانيون بإسماء الشهداء ( سامي مشيمع وعلي السنكيس وعباس السميع ) الذين اعدموا ظلما وجورا فيما رفعوا صورهم التي ملئت شارع السفارة الإمارتية فيما ترك موظفو السفارة اعمالهم واخذوا يصورون الوقفة منذ بدايتها حتى نهايتها .
واختتمت الوقفة بتجديد العهد والوفاء للشهداء الأبرار والإصرار على محاكمة المتورطين بسفك دماء الشعب البحراني واخرهم سامي مشيمع وعباس السميع وعلي السنكيس.