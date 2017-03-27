المعارضة البحرانية في ألمانيا تعزي شعب البحرين بالشهيد الفدائي مصطفى حمدان

تتقدّم المعارضة البحرانية في ألمانيا بآيات العزاء والافتخار إلى عائلة الشهيد الفدائي مصطفى حمدان، وإلى عموم شعب البحرين الوفيّ، بعد ارتقاء الشهيد إلى الباريء العزيز اليوم، بعد معاناة طويلة تسبّب بها رصاص ميليشيات آل خليفة المسلحين، ليكون الشهيد شمعة أخرى من شموع شهداء البحرين الذين يضيئون ظلام البحرين ويقاومون ظلم آل خليفة وسواد جرائمهم.

كان الشهيد حمدان مثالاً حيّاً على الإقدام والتضحية والفداء، وجسّد النموذجَ العملي لشعار “الدفاع حتى الموت” عن آية الله الشيخ عيسى قاسم، وبأروع ما يكون، وهو بذلك جدير بأن يكون العنوان الأنسب للموقف الشعبي المطلوب في هذه المرحلة الحسّاسة من عمر الثورة، في ظل التصعيد الخليفي المتواصل، ومع الاستمرار في تنفيذ النظام قرار القمع والاضطهاد والقتل ضد السكان الأصليين، وهو قرار ينطوي على إمعان في تطبيق مشروع “الإبادة” الحقيقية بحق المواطنين، حيث كان الشهيد حمدان الشهيد عاشر الشهداء منذ بداية العام الجاري، وهو ما يتطلبُ تحرّكاً سريعاً وموقفا تاريخياً من القوى السياسية والثورية المعارضة في البحرين، للجلوس معا والتشاور الجدّي المشترك، والخروج ببرنامج عمل سياسيّ يردع آل خليفة عن المضيّ في مشروعهم التدميري وحربهم المفتوحة على وجود المواطنين وهويتهم.

إن دماءَ الشهداء العشرة وتضحياتهم العظيمة هي آخر النداءات التي تلحّ على كلّ أصحاب القرار والرأي بالارتقاء إلى مستوى المرحلة المفصليّة التي تمرّ بها البلاد، ووضْع رؤية عملية يُتفق عليهم لحماية الثورة والعمل من أجل تحقيق أهدافها الحقيقية، وهو ما يدعو لمزيد من التماسك الوطني وتوحيد الجهود وتسديد الضربات إلى العدو المشترك الذي تتلطّخ أيديه بدماء الشعب.

إننا نعيد التأكيد على أن النفاق الذي يسود المجتمع الدولي، وانكسار الموازين في عالم المصالح والأطماع اليوم؛ لن يكسر إرادة الشعب البحراني في الاستمرار في الثورة، وترى أن التجبّر الخليفي والتوحش في سفك دماء المواطنين هو محاولة للانتقام من هذا الصمود الأسطوري الذي دام أكثر من ستّ سنوات، والرسالة التي يقدّمها المواطنون والنشطاء في داخل البلاد وخارجها هي أنّ كلّ محاولات التشفي والانتقام لن تنجح، مهما احتمت بجيوش القتلة وبالعلاقات السوداء مع الغرب، وعلى الداعمين والمدافعين عن نظام التوحش في البحرين أن يوقنوا بأن إرادة الثورة لن تنكسر، وأن الشعار الذي يفجّره الشهيد مصطفى حمدان هو ذاته الشعار الذي يدوّي في أنحاء البلاد وساحاتها: “ستعجزون ولن نعجز”.

الخلود والعزة لشهداء البحرين الأبرار

والخزي والعار للجلادين والقتلة

المعارضة البحرانية في ألمانيا

٢٤ مارس ٢٠١٧ (48)