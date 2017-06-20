قُتل شخص في انفجار قنبلة في بلدة شيعية، في تفجير هو الثاني في ضواحي المنامة هذا الأسبوع، حسب وزارة الداخلية البحرينية.
وتشهد مملكة البحرين اضطرابات متقطعة منذ قمع حركة احتجاج في فبراير 2011 في خضم أحداث «الربيع العربي»، قادتها الغالبية الشيعية التي تطالب قياداتها بإقامة ملكية دستورية في البحرين، التي تحكمها سلالة سنية.
ولم تحدد وزارة الداخلية البحرينية تاريخ حصول التفجير الأخير، إلا أنها أعلنت أنها عثرت، الإثنين، على جثة تبين أن صاحبها قُتل جراء تفجير.
وأعلنت الوزارة: «المعاينة والتحريات الأولية بشأن الجثة التي عُثر عليها بمزرعة في قرية الحجر في وقت مبكر من صباح يوم الإثنين 19 يونيو 2017 تشير إلى أن سبب الوفاة انفجار قنبلة».
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