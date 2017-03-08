خاص \ تسنيم: أدان المرجع الديني آية الله الشيخ ناصر مكارم شيرازي قرار السلطات البحرينية استهداف الشيخ قاسم وسحب الجنسية البحرينية عنه واصفا الأمر بالسقوط في مستنقع الزوال.

وأفادت وكالة تسنيم الدولية للأنباء أن آية الله مكارم شيرازي قال في حق آية الله عيسى أحمد قاسم: إن القرار البحريني القاضي بسحب الجنسية عن المرجع الديني آية الله الشيخ عيسى قاسم بمثابة السقوط في مستنقع الزوال.

واضاف: “إن سياسة سحب الجنسية هي سياسة غير أخلاقية وتتعارض مع مباديء حقوق الإنسان والمواطنة”.

الشيخ الدقاق: سحب الجنسية هي سياسة المفلسين

وتعليقا على هذا الموقف، صرح وكيل آية الله قاسم في إيران، الشيخ عبدالله الدقاق لوكالة تسنيم قائلا: “يُفهم من سماحة المرجع (دام ظله) أن آية الله قاسم بمثابة القلب النابض الذي وجوده ضروري في استقرار البلد وهدوئه، وأي إزاحة له أو تمزيق لشرايينه يعدّ انتحاراً وانزلاقاً نحو الهاوية والسقوط”.

واكد الشيخ الدقاق: “إن سحب الجنسيّة والإبعاد والإقصاء الظالم الدنيء هي سياسة المفلسين والضعفاء الذين يلجأون إلى هذه الوسائل كي يغطّوا على عقدة النقص والخواء عندهم”.

واعتبر الدقاق إن سدّ الباب أمام المصلحين “الداعين إلى خير الوطن -كسماحة الفقيه المحبوب لدى شعبه- وفتحه أمام السفّاحين والمعذِّبين والمرتزقة هو سوقٌ للبلاد إلى الخراب والضياع”.

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