تقرير خبري – قم المقدسة:

زار وفد من فضلاء الحوزة العلمية البحرانية في مدينة قم المقدسة المرجع الديني سماحة آية الله العظمى الشيخ جوادي آملي (دام ظله الوارف) في يوم الأحد ٣٠ ربيع الثاني ١٤٣٨هـ، الموافق ٢٩-١-٢٠١٧، وذلك في سياق التواصل مع المرجعيات الدينية العظمى، والاستفادة من توجيهاتها وإرشاداتها.

وفي بداية اللقاء افتتح سماحته الحديث بقوله: “اطلعت على شكواكم، نسأل الله سبحانه وتعالي أن يوفقكم ويوفق الزعيم الكبير المحبوب المجاهد في البحرين لما يحبّ ويرضي إن ‌شاء الله سبحانه”، وأردف قائلا: “نحن معاشر العلماء -إن شاء الله- أتباعٌ للأنبياء و الرسل(عليهم افضل صلوات المصلّين)، وهؤلاء بذلوا مهجهم لدين الله سبحانه وتعالي، ولا يختصّ ذلك بسيدنا و مولانا حسين بن علي -عليه السلام-”

وحول الشهادة والقيام قال سماحته: “إذا اردنا أن نقوم لله سبحانه وتعالي وأن يصير الناس عدولا أتقياء منتظرين لسيدنا و مولانا لابدّ من أن تُظهر الارض أكُلها”، مبينا بأنه: “قال سبحانه: ﴿وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرُجُ نَباتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ﴾، نباتُ البلد الطيب هو العلم والقرآن والمعرفة والديانة والتقوي، وإنّ البلد الطيب لا يَخرج نباته إلا أن تكون الأرض طيبةً، ولا تصير الارض طيبة إلا بالقيام و الشهادة”، وأن “الارض لا تصير طيبةً بنفسها وبذاتها، الارض الخبيثة لا تصير طيبة إلا بالقيام والمقاومة، ولذا نقول في الزيارات: «طِبْتُمْ وَ طَابَتِ الْأَرْضُ الَّتِي فِيهَا دُفِنْتُمْ»”. وقد صرّح سماحته بأنه:”لا تصير الدراز طيبة إلا بالقيام والشهادة بزعامة آية الله الشيخ عيسى قاسم حفظه الله تعالي من كلّ أعدائه وكلّ عدوانه”، وقال: “الخبيثة بطغيان مَلك البحرين لا تصير طيبة إلا بالجهاد والقيام والمقاومة والتبليغ”.

وحول انتصار شعب البحرين أفاد سماحته: “إنّ الله سبحانه و تعالي قال: ﴿مَنْ جاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثالِها﴾، من قدّم قدماً فإنّ الله سبحانه وتعالي يَقدم اليه عشرة اقدام، فاذا نصرنا دينه بقدمٍ يَنصرنا الله بعشرة اقدام، وهذا لا يختصّ بالجنة، يشمل الدنيا والاخرة حيث قال: ﴿إِنْ تَنْصُرُوا اللَّهَ يَنْصُرْكُمْ﴾, ﴿مَنْ جاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثالِها﴾، فاذا اقدمنا و جاهدنا و قلنا و هدينا بقدم واحد، فإن الله ينصرنا بعشرة اقدام”. وعقّب بقوله:”فالنصر لنا بلاريب، نصر لكم ايها العلماء بلا ريب، نصر لهؤلاء (الجمهور) البحريني بلا ريب، والنصر للذين ﴿قالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقامُوا﴾ بلا ريب”، وأضاف سماحته: “فإذا كان النصر لنا (فهو)،واذا لم يكن النصر بل كان لنا احدي الحسنتين إمّا الشهادة أو النصر فهو فتحٌ و سلامة”

كما طلب سماحته من الوفد ابلاغ سلامه للشعب قائلا: “بلّغوا موالينا السلام وهؤلاء (الجمهور) البحريني المقاوم المجاهد”، “بلّغوا موالينا السلام سيّما آيت الله الشيخ عيسى أحمد قاسم حفظه الله والعلماء الكرام أعزّهم الله سبحانه و تعالي”

وختم الحديث بقوله: «صَبْراً بَنِي الْكِرَامِ فَمَا الْمَوْتُ إِلَّا قَنْطَرَةٌ» هذه دنيا، نقدم علي الموت، نعبر علي الموت ونصيروا الي البرزخ. نحن موجودون بلا موت، في ساحة القيامة نحن موجودون بلا موت، في الجنة نحن… فلا نَخاف الجهاد”.

#الدفاع_حتى_الموت (25)