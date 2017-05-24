المحلل السياسي سايمون هندرسون: عواقب وخيمة لعملية الدراز على البحرين والسعودية

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2017-05-27 – 1:44 ص

مرآة البحرين: قال المحلل السياسي الأمريكي سايمون هندرسون في مقال عن عملية الدراز إنه قد تكون هناك عواقب وخيمة لأحداث الثالث والعشرين من مايو/أيار على كل من البحرين والسعودية.

ورأى هندرسون أن العناصر الملكية المتشددة في النظام البحريني، والتي تفضل اتخاذ إجراءات أكثر صرامة ضد الاحتجاجات الشيعية، قد تَعتبر تعليق الرئيس ترامب في الرياض كـ [منْح] إذن للتصعيد، مستخدمة اكتشاف الهاربين من السجن كمبرر للقيام بذلك.

وأوضح الباحث السياسي في التحليل الذي نشر على موقع معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى، وجاء تحت عنوان “تأثير ترامب في البحرين”، أن واشنطن شعرت بالقلق منذ بعض الوقت حول سجل إيران في توفير الأسلحة الصغيرة والمتفجرات للشيعة البحرينيين، بما فى ذلك معدات لصنع أجهزة متفجرة مرتجلة، مشيرا إلى أن «حزب الله»، الذي سماه بـ “الوكيل الإقليمي الرئيسي لطهران”، كثيراً ما يضغط من أجل التدخل في التوترات الطائفية في الجزيرة، وأنه في أعقاب أعمال العنف التي وقعت في 23 مايو/أيار، حذر الحزب من “عواقب لا يمكن التنبؤ بها” إذا تعرض الشيخ عيسى للأذى.

لكن هندرسون أكّد أن المسئولين الأمريكيين لا يرون الآن أن البحرين محور التركيز الرئيسي للتدخل الإقليمي من جانب إيران أو حلفائها. وهم ينتهجون رؤية مماثلة للوضع فى “المنطقة الشرقية” الغنية بالنفط فى السعودية حيث اندلعت اشتباكات في الأسبوع الماضي بين نشطاء شيعة وقوات أمنية فى بلدة العوامية بالقرب من محطة تصدير النفط العملاقة فى رأس تنورة.

الباحث الذي يشغل منصب مدير برنامج الخليج وسياسة الطاقة في معهد واشنطن، سرد في مقاله سياق الأحداث السياسية والأمنية التي عصفت في البحرين مؤخرا، مشيرا إلى قمّة ترامب في الرياض، وتصريحاته التي أدلى بها لملك البحرين، في ذات اليوم الذي قضت فيه محكمة بحرينية بالسجن مع وقف التنفيذ على الزعيم الروحي للشيعة في البلاد، الشيخ عيسى قاسم “الذي وصفت الحكومة جهوده لجمع التبرعات الخيرية (أو “الخُمس”) بأنها غسل الأموال” حسب تعبيره.

وأشار هندرسون إلى قيام السلطات بإسقاط جنسية قاسم في يونيو/حزيران 2016، بتهمة الترويج للعنف، وأنه كان منذ ذلك الحين ظل في قريته محاطاً بأنصاره في مواجهات غير مستقرة، حتى اقتحام الدراز وسحق اعتصامهم بالقوة في الثالث والعشرين من مايو/أيار 2017. (49)