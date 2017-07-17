اللؤلؤة : الحقوقية الصائغ في مستشفى وزارة الداخلية على كرسي متحرك في حالة سيئة جراء ممارسات التعذيب بحقها
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قالت منظمة سلام للديموقراطية وحقوق الإنسان إن المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان فقدت مصداقيتها، وصمتت أمام ما تعرضت له الناشطة الحقوقية ابتسام الصائغ ولم تصدر بياناً بحقها.
وكشف نائب رئيس المنظمة سيد يوسف المحافظة في حديث للؤلؤة نقلاً عن المدافع البارز عن حقوق الإنسان نبيل رجب خلال اتصال هاتفي أنه رأى الحقوقية الصائغ في مستشفى وزارة الداخلية على كرسي متحرك وأنها في حالة سيئة جراء ممارسات التعذيب بحقها.
وعبرالمحافظة عن قلق المنظمة على سلامة الصائغ سيما وأن الأخيرة تتعرض للتعذيب وسوء معاملة بشهادة الكثيرين من داخل سجن جو ومن داخل سجن مدينة عيسى للنساء. وحملت المنظمة وزير الداخلية وجهاز الأمن الوطني المسؤولية الكاملة والقانونية عما تتعرض له الصائغ، سيما وأنها تتعرض لانتقام بشع من قبل جهاز الأمن الوطني.
وقال المحافظة إن المؤسسة الوطنية كانت موجودة عندما روت ابتسام الصائغ كيف تعرضت للتعذيب ولم تتحرك أو حتى ترسل وفد يزور الأخيرة والتحقق من هذه الدعاوى. واصفاً المؤسسة بالشيطان الأخرس الذي شاهد الجريمة ولم يحرك ساكناً.
وفي تصريح لقناة اللؤلؤة أشار المحافظة إلى أن الصائغ أرادت أن تكون نموذجاً وأيقونة لمن يفضح المعذبين والحديث عن الانتهاكات التي يقوم بها النظام لذلم قاموا بتوجيه إليها تهما تتعلق بالإرهاب
#مملكة_التعذيب
#TortureKingdom
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