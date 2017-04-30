*نحذّر الخليفيّين الغزاة من التمادي في انتهاك الحرمات وندعو الشعب إلى مقاومة غطرستهم وقطع أيدي المعتدين*

بسم الله الرحمن الرحيم

يمارس الكيان الخليفيّ البغيض أقصى حالات الاستخفاف والإسفاف بكرامتنا في وطننا ومجتمعنا، وقد طالت يده الآثمة الحرمات والنواميس، وتعدّى بشكّل سافر ومتوحّش على الحرائر، وأجاز لمرتزقته ضربهنّ في العلن، وزجّ بهنّ ظلمًا في قضايا الإرهاب الكيديّة وغيرها، من دون أن يراعي هذا الكيان المارق عن التديّن والقيم الحدود الأخلاقيّة، ومن دون شعور بالحرمة والكرامة التي حباها الله سبحانه للمرأة في الإسلام، ومن دون اعتبار للأعراف والعادات والتقاليد.

وقد تعرّضت أخيرًا الحرّة الكريمة نجاح أحمد من بلدة النويدرات إلى الابتزاز الرخيص في مركز شرطة المحرق، وذلك للضغط عليها من أجل العمل لدى أجهزة الكيان الخليفيّ كمخبرة ضدّ أبناء شعبها ومنطقتها، ومن جانب آخر، اقتحمت القوّات الخليفيّة المرتزقة بيت الشيخ عبد الزهراء الكربابادي، واختطفته هو وزوجته وشقيقته حيث اقتادتهم إلى جهة مجهولة، لتفرج فيما بعد عن الامرأتين بعد تعريضهما لأبشع أساليب الاعتقال الوحشيّ.

*يا شعبنا العظيم:*

إنّ العصابة الخليفيّة تنتهك كلّ يوم حقوقنا كأمّة ووطن ومجتمع، وإنّ ما اقترفته العصابة الخليفيّة بحقّ المرأة خصوصًا، وبحقّ مقدّسات هذا الشعب عامّة قد أحرق إمكانيّة القبول بالكيان الخليفي والتعايش معه، وأنهى إمكانيّة الصلح معه من دون رجعة وإلى الأبد، إذ لا يمكن لهذا الشعب ولا لأيّ شريف وكريم فيه أن يصافح نظامًا قاتلًا، ومنتهكًا الأعراض، وهادمًا المساجد، ومقترفًا كبائر الجرائم بحقّ الدين والوطن، ويقبل به.

إنّ ثورة شعبنا ما قامت في ١٤ فبراير ٢٠١١ واستمرّت لغاية يومنا هذا، إلّا من أجل إنهاء الحكم الخليفيّ الأسود، وانتزاع حقّ شعبنا في تقرير المصير، وتشكيل نظام سياسيّ جديد يحترم كرامة الإنسان وقيمه ومبادئه.

يا شعبنا الأبيّ:

إنّنا في القوى الثوريّة المعارضة ، وعلى وقع الجرائم الفادحة التي يرتكبها الكيان الخليفيّ بحقّنا جميعًا كمواطنين، وتماديه في التعدّي على النساء الكريمات من بناتنا وأهلنا في مختلف المناطق، نؤكّد أن موقفنا سيكون تصعيديًّا وشديدًا ضدّ هذا الكيان الجائر حتى إسقاطه، وانتزاع حقّنا في تقرير المصير، والقصاص من المجرمين، وندعوكم يا جماهير الشعب إلى رصّ الصفوف والاصطفاف جبهة موحّدة لمقاومة هذا الكيان الفاسد ومجابهة ظلمه وعدوانه وفساده، كما ندعوكم إلى الاحتجاج الميدانيّ الغاضب على تصاعد الانتهاكات التي تجاوزت كلّ الحدود ضدّ كلّ الفئات والشرائح، وقطع اليد الآثمة التي تمتد إلى حرماتنا ومقدّساتنا، وسحق الغزاة المعتدين، فـ﴿إنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنتَقِمُون﴾.

التاريخ: 30 أبريل 2017 م

القوى الثوريّة المعارضة في البحرين:

ائتلاف شباب ثورة ١٤ فبراير

تيّار الوفاء الإسلاميّ

تيّار العمل الإسلاميّ

حركة الحريات والديمقراطيّة «حق»

حركة أحرار البحرين الإسلاميّة

حركة خلاص (78)