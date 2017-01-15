القوى الثوريّة المعارضة تتوعّد بالثأر من الطاغية حمد وزمرته وتدعو الجماهير إلى العصيان والإضراب والحداد العام

ا لقوى الثوريّة المعارضة تتوعّد بالثأر من الطاغية حمد وزمرته وتدعو الجماهير إلى العصيان والإضراب والحداد العام

رحلتم ورؤوسكم مرفوعة، رحلتم ونعاهد دماءكم الطاهرة بالثأر من الطاغية حمد وزمرته، رحلتم وخلفكم شعباً لا يزال يقاوم العدوّ الخليفيّ والمحتل السعوديّ.

ألف تحيّة وسلام لأرواحكم الطاهرة ودمائكم الزكيّة، سُجنتم ظلمًا وعُذّبتم ظلمًا، و قتلتم ظلمًا وعدوانًا، فلا والله لن يمحو الطغاة ذكركم، وسوف تبقون ويبقى ثأركم خالدًا، حتى يُقتصّ لدمائكم الطاهرة.

إنّ الدماء اليوم التي روت أرض البحرين السليبة سوف تقتلع الطاغية حمد وزمرته، وسوف تهزّ أركان الدول الغربيّة المتآمرة ومصالحها، وهي التي مُرر حكم الإعدام الجائر بضوء أخضر منها بحقّ شهدائنا: الشهيد البطل عباس السميع والشهيد البطل سامي مشيمع والشهيد البطل علي السنكيس.

نعزّي في القوى الثوريّة المعارضة «ائتلاف شباب ثورة 14 فبراير، تيّار الوفاء الإسلامي، تيار العمل الإسلاميّ، حركة خلاص، حركة أحرار البحرين،حركة حقّ» شعب البحرين المقاوم ونعزّي أسر الشهداء ومحبّيهم، ونؤكّد أنّنا:

أوّلًا: نتعهّد بالثأر من الطاغية حمد وزمرته لدماء الشهداء الأبرار، وأنّ الدماء الطاهرة لن تذهب هدرًا، ولن تكون هناك حصانة للقتلة من أسرة آل خليفة وعلى رأسهم الديكتاتور حمد وزمرته.

ثانيًا: نحمّل الإدارتين الأمريكيّة والبريطانيّة مسؤوليّة قتل أبناء شعبنا وذلك لدعمهم النظام الخليفيّ وتآمرهما معه، وندعو إلى مقاطعة السفارتين والسفيرين الأمريكيّ والبريطانيّ، ونحذّرهم من أنّ أبناء شعبنا سوف يقطعون يد العون الأمريكيّة والبريطانيّة للنظام بكلّ السبل المشروعة، حيث إنّه اتضح من دون أدنى شك خبث الدور الأمريكيّ والبريطانيّ المناصر والمساعد للنظام وزمرة القتلة الخليفيّين.

وتدعو القوى الثوريّة المعارضة أبناء الشعب البحرانيّ إلى:

ثالثاً: العصيان والتظاهرات الحاشدة والغاضبة وغلق الطرق، والإضراب عن العمل والدراسة، وإغلاق المحال التجاريّة وعدم التسوّق، وإطفاء كلّ الأنوار ورفع التكبيرات على أسطح المنازل، والحداد العام مدّة ثلاثة أيام متواصلة يتخللها رفع السواد ونصب مآتم العزاء في الحسينيّات والمساجد وعموم المناطق البحرانيّة، مواساة لعوائل الشهداء وتخليدًا وإكرامًا لهم.

رابعاً: مواصلة الصمود والتوكل على الله، والاستمرار في الثورة دون تراجع، وجعل جريمة الإعدام الجبانة محطّة لشحذ الهمم ورفع المعنويات لمواصلة الطريق حتى النصر المبين ودحر الخليفيّين والجيش السعوديّ المحتلّ.

خامساً: لن يعيش أزلام النظام وأعوانه الأجانب المتورّطين في جرائم القتل والتعذيب، وخصوصًا قبيلة آل خليفه المجرمة في أمان، فمن حق شعبنا الانطلاق عبر كلّ الخيارات المشروعة دفاعًا عن الحرمات وصونًا لدماء شبابنا التي لن تكون رخيصة أو تنسى مع الزمن.

ختامًا نجدّد العزاء لأبناء شعبنا بهذا المصاب الجلل ونوجّه تحيّة لأرواح الشهداء الأبطال وعوائلهم المضحيّة.

القوى الثورية المعارضة في البحرين

صادر بتاريخ: ١٥ يناير ٢٠١٧

ائتلاف شباب ثورة 14 فبراير

تيّار الوفاء الإسلامي

تيار العمل الإسلاميّ

حركة خلاص

حركة أحرار البحرين

حركة الحريات والديمقراطية (حق) (15)