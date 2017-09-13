إقتحمت قوات النظام البحريني عنبر 4 في سجن جو المركزي لدفع المعتقلين السياسيين المضربين عن الطعام لدفعهم لفك الإضراب.

وبينما دخل إضراب المعتقلين السياسيين في البحرين يومه الثاني، أكدت أنباء اقتحام قوات الحكومة البحرينية عنبر 4 في سجن جو المركزي.

وامتنع المعتقلون لليوم الثاني على التوالي عن تناول وجباتهم، بينما قامت سلطات السجن بحرمانهم من المياه لزيادة الضغوط عليهم.

ومنذ مطلع العام شكا المعتقلون من حرمانهم من حقوق أساسية من بينها حقهم في العلاج، وإقامة شعائرهم الدينية، إلى جانب إهانتهم عند الزيارات العائلية التي تم تقليص مدتها إلى النصف.

ويشكو المعتقلون السياسيون كذلك من اكتظاظ الزنازين بنسبة 50٪ فوق طاقتها وسوء مرافق السجن الصحية وعدم توفر المياه المناسبة.

ويضم السجن المركزي أكثر من 3500 معتقل، بينما يضم سجن التوقيف في الحوض الجاف نحو 1500 آخرين.

ويطالب المعتقلون بوقف التعذيب وسوء معاملة السجناء، توفير العلاج اللازم للمعتقلين المرضى، فتح المسجد للصلاة والسماح بإقامة الشعائر الدينية.

كما يسعى المضربون عن الطعام إلى توزيع مناسب للسجناء وإتاحة الاختيار للسجناء بين الزنازين، وفتحها ما بين الساعة السابعة صباحا حتى الثامنة مساء ليتمكن المعتقلون من رؤية بعضهم.

وتغلق سلطات السجن الأبواب في وجه المعتقلين، حيث يقضي المعتقلون يومهم بالكامل في غرف صغيرة.

ويطالب المعتقلون المضربون بالسماح لهم بممارسة الرياضة 3 مرات اسبوعيا، السماح لهم بشراء الأقلام والدفاتر، توفير مياه معتدلة الحرارة وتحسين نوعية الطعام وإتاحة أطعمة صحية.

مرصد

طه الاخباري

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