على عادتها في السنوات الأخيرة، اقدمت قوات النظام البحريني على تكرار مسلسل الاعتداء على المظاهر العاشورائية ومصادرة الرايات الحسينية داخل الأحياء السكنية.
وأول من أمس الجمعة، اعتدت القوات نفسها على مظاهر عاشوراء في بلدة كرزكان، غرب البحرين، بعد أن بدأ المواطنون الاستعدادات لإحياء موسم محرم الحرام، وأقدمت على اعتقال مواطنين كانوا يشاركون في رفع الرايات واللافتات العاشورائية في البلدة.
وقبلها بيومين أيضاً داهمت قوات النظام أحياء في بلدة السنابس شمال البلاد واعتدت على مظاهر أخرى من الاستعدادات للموسم وأزالت أحد المضائف المخصصة لخدمة المشاركين في الشعائر الحسينية.
وكانت وزارة الداخلية البحرينية استدعت مطلع الأسبوع الجاري رؤوساء المآتم الحسينية في مناطق البلاد، ووجهت تهديدات باستهداف المظاهر العاشورائية بذريعة “تسييس” عاشوراء!
وقال أعضاء من الجمعيات الحسينية بأن الوزارة البحرينية “تسعى لفرض وصايتها على المآتم والشعائر الحسينية بالقوة، والتدخّل في كل تفاصيل الشأن الديني”، ووجهوا نداءا للأهالي “للتظافر الجماهيري والوقوف في وجه إجرام السلطات والتصدي لعبثها، ولأي اعتداء قد يطال مظاهر عاشوراء”. (50)