اعلن رئيس ما یسمى نيابة الجرائم الإرهابية في البحرين المحامي العام أحمد الحمادي ان الشرطة البحرينية قامت باعتقال 14 شخصاً في مزاعم واقعة أحداث تفجير باص تابع لقوات الأمن بتاريخ 26 شباط/ فبراير2017.
وقال الحمادي:”إن جهود البحث والتحري أسفرت عن تحديد هوية أشخاص ما اعتبرهم بمقترفي الجريمة، ودلت التحريات إلى قيام بعض قيادات ما يسمى سرايا الاشتر والهاربين والمتواجدين خارج مملكة البحرين لمواصلة نشاط ومخططات التنظيم داخل مملكة البحرين من خلال تجنيد عدد من العناصر داخل البحرين لاستهداف القوات الأمنية ومركباتها، وإحداث تفجيرات في العديد من المناطق بغرض إشاعة الفوضى والذعر بين الأشخاص، وامداد تلك العناصر بالمواد والعبوات المتفجرة والأسلحة والأموال اللازمة لتنفيذ جرائمهم الإرهابية”، على حد وصفه.
وأوضح، أن النيابة العامة قامت باستجواب المتهمين ووجهت إليهم تهم مزعومة كالشروع في القتل والتدرب على استعمال الأسلحة والمتفجرات وحيازة وإحراز المواد المفرقعة والأسلحة النارية والذخيرة، وأمرت بحبس المتهمين احتياطيًا على ذمة التحقيق كما أمرت بإجراء التحريات التكميلية واستعجال التقارير الفنية.
المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية
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