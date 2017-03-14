“الفرنسية”: توقيف ناشطين في البحرين

أفاد شهود عيان، بأن الشرطة البحرينية اعتقلت عددا من الناشطين الاثنين، عشية صدور الحكم المتوقع بحق رجل الدين الشيعى عيسى قاسم المتهم خصوصا بغسل أموال. وقال ناشطون وشهود أن الشرطة أقامت حواجز على الطرق عند مداخل العديد من القرى الشيعية القريبة من المنامة واعتقلت عددا من الاشخاص. ولم تعلن السلطات عن اعتقالات.

وفى الوقت نفسه، تجمع عديد من الشيعة أمام منزل الشيخ عيسى قاسم، فى قرية الدراز غرب المنامة، وفقا لعدد من الشهود.

وتشهد البحرين اضطرابات متقطعة منذ قمع حركة الاحتجاج التى بدأت فى فبراير عام 2011 فى أعقاب الربيع العربى بقيادة الغالبية الشيعية التى تطالب بملكية دستورية.

والشيخ قاسم ملاحق بتهم “جمع أموال بشكل غير قانوني” و”غسل الأموال”. وقد اسقطت عنه الجنسية فى 20 يونيو.

وتتهمه وزارة الداخلية ب “تشجيع الطائفية” و “خدمة مصالح أجنبية”، فى إشارة إلى إيران.

وقد انتقدت هذا الإجراء منظمات غير حكومية والحلفاء الغربيون للبحرين وكذلك طهران

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