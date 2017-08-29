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العوامية تكشف زيف الحكومات الغربية

*تقرير متلفز: العوامية تكشف زيف الحكومات الغربية التي تزود آل سعود بالسلحة‎*

*انتقام النظام من أطفال البحرين: عائلتان من كرزكان تتجرع معاناة السجن والنفي*

https://www.bahrainalyoum.co.uk/?p=91585

*الصحافي”نيكولاس كريستوف”: في ظل التواطؤ الأمريكي البريطاني.. السعودية ترتكب جرائم حرب في اليمن*

https://www.bahrainalyoum.co.uk/?p=91594

*رئيس الوزراء العراقي يزف بشرى تحرير تلعفر ومحافظة نينوى بالكامل من قبضة تنظيم داعش*

https://www.bahrainalyoum.co.uk/?p=91596

*في ذكرى رحيل عبدالرحمن النعيمي.. جمعية (وعد) تدعو إلى المصالحة الوطنية والشروع في العدالة الانتقالية*

https://www.bahrainalyoum.co.uk/?p=91590

*مركز البحرين يدعو لحملة تضامن مع نبيل رجب بذكرى عيد ميلاده في الأول من سبتمبر*

https://www.bahrainalyoum.co.uk/?p=91580

*في نداء بمناسبة الوقوف في عرفة.. السيد علي خامنئي يدعو لوقف الأحداث الكارثية في اليمن*

https://www.bahrainalyoum.co.uk/?p=91578

*منظمة “أمريكيون ADHRB” تسلط الضوء على المختفي قسرا فاضل عباس رضي: ١١ شهرا من النسيان*

https://www.bahrainalyoum.co.uk/?p=91572

*تظاهرات في الديه وشهركان استعدادا لفعاليات “البراءة من الاستكبار”.. وعالي تتضامن مع المعتقلين*

https://www.bahrainalyoum.co.uk/?p=91565 (59)

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