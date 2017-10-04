عوامل محلية واقليمية تتضافر لتسقط الخليفيين

السلام على الحسين، وعلى علي بن الحسين، وعلى اولاد الحسين، وعلى اصحاب الحسين

حين يبلغ العداء بين نظام الحكم والشعب في اي بلد حد استهداف معتقدات الآخر فانه مؤشر لنهاية التعايش بين الطرفين ويؤكد ضرورة المفاصلة بشكل عاجل وسلمي لكي لا يصل الامر حد الاحتراب الدموي. المفترض ان يكون هناك بعض الخطوط الحمراء المتفق عليها (ولو ضمنا) بين الاطراف التي تتعايش معا على بقعة واحدة من الارض، تمنع حدوث الاعتداءات بين الاطراف. ولكن ما يجري في البحرين منذ عقود يشير بوضوح ان الاوضاع تجاوزت سياسة “الخطوط الحمر” ووصلت مرحلة كسر العظم، وهو مستوى خطير من العلاقات يستدعي تدخل محبي السلام لاحتوائه. واذا كان المساس بمعتقدات الاغلبية الساحقة التي تمثل السكان الاصليين في هذه الجزر محدودا بحقب زمنية قصيرة ومساحات جغرافية ضيقة، فانه توسع ليتحول الى ممارسة يومية من قبل اجهزة الامن الخليفية، لا تكاد تتجاوزه في بثها الاخباري. فلم يعد ممارسة محدودة ضمن الاجهزة الامنية الخاصة بل اصبح تعبيرا عن سياسة ممنهجة لاستهداف الطرف الآخر ممن يفوقه وطنية وانتماء وتمسكا بالسيادة. وما شهدته البلاد في الاسابيع الاخيرة من اعتداءات متواصلة على المظاهر العاشورائية انما يؤكد المنحى الخليفي الهادف لابادة السكان الاصليين بوسائل مستوحاة من خبرات انظمة مارستها بحق الشعوب الاخرى. فلم يمر يوم من ايام عاشوراء الا وشهد اعتداءات متوحشة من قبل الخليفيين وجلاوزتهم على المواطنين. وتعدى الامر ذلك فاصبح الطاغية وعصابته يكررون ما فعله اسلافهم قبل قرون. فقد فرض معاوية على المسلمين اظهار العداء لعلي وامر ولاته بذلك: ألا برئت الذمة . وفرض شتم علي المنابر في كل الامصار، ولم يتوقف الشتم الا بعد خمسين عاما عندما اصبح عمر بن عبد العزيز حاكما. وكما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لتركبن سنن من قبلكم حذو النعل بالنعل والقدة بالقدة. فها هو طاغية البحرين يوجه أزلامه ومرتزقته للسير على ذلك النهج تماما. فقد هدد اصحاب المأتم بالتنكيل والسجن والاتهام بالارهاب اذا رفع الحاضرون ايديهم بالدعاء لسماحة الشيخ عيسى احمد قاسم.