العلاقات الإسرائيلية البحرينية.. إلى أين؟ إعداد: محمد جرادي إدانة ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة المقاطعة العربية لإسرائيل وإعلان نيّته التطبيع مع إسرائيل تأتي في سياق المجاهرة الرسمية البحرينية بالعلاقات مع إسرائيل. (36) شاركها مقالات ذات صلة سعيد الشهابي : الاعتداء على المظاهر العاشورائية في البحرين يجسد احد بوادر الصراع بين الشعب والنظام رمز الخبر: 1536106 admin 2017-10-04 التضييق على المسيرات العاشورائية يعكس حجم العزلة بين الحكم والشعب في البحرين admin 2017-10-04 تراجعت عن وعود الإصلاح السياسي admin 2017-10-03 مركز حقوقي: البحرين تعادي الحريات الدينية وتعاقب ممارسيها admin 2017-10-03