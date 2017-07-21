العفو الدوليّة توجّه نداء للكتابة بأيّ لغة من أجل الإفراج عن إبتسام الصائغ وضمان عدم تعرّضها للتعذيب
العفو الدوليّة توجّه نداء للكتابة بأيّ لغة من أجل الإفراج عن إبتسام الصائغ وضمان عدم تعرّضها للتعذيب
Saturday, July 22, 2017
منامة بوست: وجّهت منظّمة العفو الدوليّة نداء لكلّ العالم للكتابة بالعربيّة أو الإنجليزيّة أو أيّ لغة أخرى من أجل الإفراج عن الحقوقيّة إبتسام الصائغ.
وحثّت المنظّمة في تقرير لها السلطات في البحرين على ضمان عدم تعرّضها للتعذيب أو سوء المعاملة وضمان الوصول إلى أسرتها، وإحضار محام من اختيارها وأيّ رعاية طبيّة قد تحتاجها، كما حثّت على إجراء تحقيق سريع ونزيه ومستقلّ وفعّال في ادعاءات تعرّضها للتعذيب أثناء احتجازها في أيار/ مايو الماضي، وجعل النتائج علنيّة وتقديم أيّ مسؤول إلى العدالة.
وطالبت المنظّمة بالإفراج الفوريّ وبدون قيد أو شرط عن الصائغ لأنّها سجينة رأي محتجزة لمجرّد ممارستها السلميّة لحقّها في حريّة التعبير وعملها في مجال حقوق الإنسان. (85)