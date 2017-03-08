ا لعفو الدولية تطالب ملك البحرين بالامتناع عن التصديق على توسيع صلاحيات القضاء العسكري: أحكامها بالغة الجور

دعت منظمة العفو الدولية اليوم ملك البحرين للامتناع عن التصديق على تعديل الدستور الذي سيمكن المحاكم العسكرية من محاكمة المدنيين، مما يمهد الطريق لمزيد من انتهاكات حقوق الإنسان.

وقالت المنظمة في بيان لها اليوم إن هذه الدعوة تأتي بعد أن صوت مجلس الشورى -المعين من قبل ملك البحرين- بالإجماع لصالح تعديل المادة 105 (ب) من الدستور يوم 5 مارس وبعد ان كان قد صوت لصالح التعديل أيضاً من قبل البرلمان في 21 فبراير/شباط. ما يعني أنه تم تمرير التعديل الآن إلى ملك البحرين للتصديق عليها، ويمكن أن يتم التصديق قريبا. بحسب المنظمة الدولية.

وقال منظمة العفو الدولية إن بواعث قلق بالغ لديها من أن الهدف من تعديل المادة 105 (ب) من الدستور، والتي تزيل القيود المفروضة على اختصاص المحكمة العسكرية لأفراد الجيش والأمن، هو السماح للمحاكم العسكرية لمحاكمة المدنيين.

منظمة العفو الدولية تعارض بشكل قاطع محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية لأنها تتعارض مع متطلبات الأساسية للقانون الدولي والمعايير الدولية للمحاكمات العادلة، بما في ذلك الحق في المحاكمة أمام محكمة مختصة ومستقلة ونزيهة.

وذكّرت المنظمة في بيانها بأنه في عام 2011، عندما كانت البحرين تحت الأحكام العرفية “حالة الطوارئ”، حكمت المحاكم العسكرية على عشرات من المعارضين والناشطين في مجال حقوق الإنسان والمعلمين والأطباء والممرضين لمشاركتهم في المظاهرات، وعلاج المتظاهرين الجرحى وغيرها من الأنشطة غير العنيفة في محاكمات بالغة الجور.

وأضافت أن “وفقا للدستور الحالي، ما لم يعلن الأحكام العرفية “، واختصاص المحاكم العسكرية يجب أن تقتصر على الجرائم العسكرية التي يرتكبها أفراد قوة دفاع البحرين والحرس الوطني وقوات الأمن”، ومع ذلك، فإن التعديل الجديد لا يقصر صراحة اختصاص المحاكم العسكرية على الجرائم التي يرتكبها أفراد من الجيش، كما يقرأ: “ينظم القانون القضاء العسكري بموجب القانون، ويجب أن تحدد ولايته القضائية واختصاصاتها فيما يتعلق بقوات قوة دفاع البحرين، والحرس الوطني، و الأمن العام”.

وتابعت أنه “غير الواضح من التعديل ما الحالات ستحاكم أمام المحكمة العسكرية. مع ذلك، وفقا للمذكرة التفسيرية التي صاغتها لجنة التشريع والرأي القانوني للحكومة، التي رافقت التعديل المقترح، تم إنشاء القضاء العسكري إلى “الحفاظ على الخصوصية المؤسسات العسكرية وسرية المعلومات ذات الصلة” وبأن التعديل “الحالي … في ضوء ما تواجهه منطقة الخليج على وجه الخصوص … من تداعيات الأزمات التي من شأنها تقويض الأمن المجتمعي”.

وبحسب المنظمة أنه جاء في المذكرة أيضا أن يتم توسيع اختصاص المحكمة العسكرية فيما “يشمل الجرائم التي يحددها القانون، مع الحفاظ على سلامة ومكانة ومصالح جميع الهيئات العسكرية “. وأفاد وزير العدل أن “أولئك الذين ينخرطون في أعمال إرهابية وجرائم عنيفة سيتم محاكمتهم أمام المحاكم العسكرية حيث تعتبر أعمالهم كهجوم مسلح”.

ولذا تشعر منظمة العفو الدولية أن التعديل والمذكرة التفسيرية الجديدة صيغت بشكل غامض ويمكن أن تستخدم أمام محكمة عسكرية لاعتبار أي ناقد أن يكون تهديدا للأمن الوطني في البحرين أو “استقلالها وسيادتها”، بما في ذلك – كما كما كان الحال في الماضي – فإن النشطاء السلميين تتم محاكمتهم بتهم ملفقة. بالإضافة إلى ذلك، إذا تم اعتبار أنه يجب المحافظة على سرية المعلومات في المحاكم العسكرية فإن هذا يمكن أن يمهد الطريق لمحاكمة مغلقة، والحرمان من الحق في اختاير محام وغيرها من الانتهاكات للحق في المحاكمة العادلة.

منظمة العفو الدولية تشعر بالقلق من أن المحاكم العسكرية سوف تسرّع من إجراءات المحاكمة بطريقة تنتهك حق المتهمين في محاكمة عادلة. ووفقا للمذكرة التفسيرية، فإن المحكمة العسكرية “يمكن أن تعالج بسرعة هذه الجرائم من حيث التحقيق والتقاضي في أقصر وقت ممكن.” وفقا لوزير العدل، “العدالة العسكرية هي قادرة أيضا على تحديد الأعمال العسكرية والمسلحة ضد المدنيين على وجه السرعة وبشكل حاسم. “ (49)