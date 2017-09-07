أهابت منظمة العفو الدولية بالسلطات البحرينية أن تسمح لمقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالتعذيب، وكذلك للمنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، بما فيها منظمة العفو الدولية، بزيارة البحرين، لمراقبة الوضع المتدهور لحقوق الإنسان هناك.

وسلطت منظمة العفو الدولية في تقرير جديد لها اليوم، الضوء على ما وصفته بـ “الأساليب القمعية” التي قالت بأن حكومة البحرين استخدمتها على مدار العام الماضي لسحق المجتمع المدني وقمع المظاهرات بشكل عنيف، مما أدى إلى مقتل ستة أشخاص، بينهم طفل.

ويوثِّق التقرير، الصادر بعنوان: “”لا أحد يستطيع حمايتكم”: عام من قمع المعارضة في البحرين”، كيف تعرض ما لا يقل عن 169 من منتقدي الحكومة أو أقاربهم للاعتقال أو التعذيب أو التهديد أو المنع من السفر على أيدي السلطات، خلال الفترة من حزيران (يونيو) 2016 إلى حزيران (يونيو) الماضي.

وقال فيليب لوثر، مدير البحوث وكسب التأييد للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في “منظمة العفو الدولية”: “لقد تمكنت حكومة البحرين، باستخدام شتى أنواع القمع، بما في ذلك المضايقة والاحتجاز التعسفي والتعذيب، من سحق المجتمع المدني، الذي كان من قبل نشيطاً ومزدهراً، حتى أصبح الآن مجرد أصوات قليلة منفردة لديها من الشجاعة ما يكفي للمجاهرة بآرائها”.

وأضاف لوثر: “إن معظم المنتقدين السلميين، سواء أكانوا من المدافعين عن حقوق الإنسان أو من النشطاء السياسيين، أصبحوا يشعرون الآن بتعاظم المخاطر المترتبة على التعبير عن آرائهم في البحرين”.

وأشار التقرير إلى أن السلطات البحرينية دأبت منذ منتصف عام 2016، على شن حملة منظَّمة للقضاء على حرية التعبير في البلاد. وكان المدافعون عن حقوق الإنسان، والمحامون والصحفيون، والنشطاء السياسيون، ورجال الدين الشيعة، والمتظاهرون السلميون، هم الهدف الرئيسي لهذا القمع الواسع. كما تعرض نشطاء يعيشون خارج البحرين للمضايقة والترهيب.

وأكد التقرير أن السلطات البحرينية استخدمت بشكل متزايد مواد في قانون العقوبات تجرِّم حرية التعبير من أجل محاكمة عشرات الأشخاص لمجرد تعبيرهم عن آرائهم.

وذكر التقرير أن المدافع البارز عن حقوق الإنسان نبيل رجب، رئيس “مركز البحرين لحقوق الإنسان”، لا يزال خلف القضبان في عداد سجناء الرأي، بعد أن حُكم عليه بالسجن سنتين بسبب مقابلات إعلامية أجراها، كما إنه عرضة للحكم عليه بالسجن 15 سنة أخرى، دونما سبب سوى أنه نشر تعليقات على موقع “تويتر”.

ولفت التقرير الانتباه إلى أنه وخلال عام واحد، شنَّت الحكومة البحرينية حملةً شاملةً لتفكيك المعارضة السياسية في البحرين، فأقدمت على حلِّ “جمعية الوفاق الوطني الإسلامية”، وهي جماعة المعارضة الرئيسية، و”جمعية العمل الوطني الديمقراطي” وعد، وهي جمعية علمانية، وذلك بناءً على تهم لا أساس لها.

وأشار التقرير إلى أن قادة جماعات المعارضة السياسية البحرينية، وأعضاؤها، ظلوا عرضةً للسجن أو الاستهداف بأشكال أخرى.

وانتقد التقرير تقاعس المجتمع الدولي عن الرد على هذه الانتهاكات، وقال: “بالرغم من تدهور الوضع في البحرين، ووقوع انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان، فقد ظلت معظم دول العالم تلتزم الصمت، أو تميل إلى تخفيف حدة انتقاداتها العلنية. وكانت بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية من بين هذه الدول، بالرغم من نفوذهما الكبير، على وجه الخصوص، لدى البحرين”.

وأضاف: “لقد كان من شأن تقاعس بريطانيا والولايات المتحدة، وغيرهما من الدول ذات النفوذ لدى البحرين، عن التنديد بالتدهور الكارثي لوضع حقوق الإنسان في البحرين، أن يشجِّع الحكومة البحرينية، من الناحية الفعلية، على تكثيف مساعيها لإخراس ما تبقى من أصوات قليلة معارضة”.

أما الولايات المتحدة الأمريكية فكانت، وفق تقرير “العفو الدولية”، تنتقد البحرين علناً خلال إدارة الرئيس باراك أوباما، بل وأعلنت، في أيلول (سبتمبر) الماضي، أن بيع طائرات مقاتلة للبحرين مشروطٌ بإحراز “تقدم في مجال حقوق الإنسان”. إلا إن السياسة الخارجية الأمريكية شهدت تحولاً ملحوظاً منذ انتخاب الرئيس دونالد ترامب، الذي ألغى الشروط المفروضة على بيع الطائرات المقاتلة للبحرين، في آذار (مارس) الماضي، وبعد حوالي شهرين، قال الرئيس ترامب لملك البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة إنه “لن يكون هناك توتر في العلاقات في ظل هذه الإدارة”، وهو ما فسرته البحرين، على ما يبدو، باعتباره ضوءاً أخضر لها لمواصلة قمعها، فأقدمت بعد يومين فقط على قمع المظاهرات في قرية الدراز بشكل عنيف، وفق التقرير.

وكانت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، قد تحدثت عن تدهور واضح في أوضاع حقوق الإنسان في البحرين في منتصف العام الماضي، لما حلّت السلطات جمعية “الوفاق”، أهم جماعة معارضة في البلاد، وسجنت أبرز ناشط حقوقي، ومارست مضايقات في حق رجال دين شيعة، وحاكمتهم بسبب الاحتجاج السلمي على إسقاط الجنسية تعسفا عن الزعيم الروحي لـ الوفاق، الشيخ عيسى قاسم.

ورأت “هيومن رايتس ووتش” في تقرير سابق لها هذا العام، “هذا القمع المنهجي للحق في حرية التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات تسبب في تقويض احتمالات التوصل إلى حلّ سياسي للاضطرابات الداخلية في البحرين.

يذكر أن السلطات البحرينية كانت قد أنشأت اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق في 29 حزيران (يونيو) 2011 من قبل الملك حمد بن عيسى آل خليفة لتقييم الحوادث التي وقعت في المملكة خلال فترة الاضطرابات في شباط (فبراير) وآذار (مارس) 2011 والنتائج المترتبة على هذه الأحداث.

وقد صدر التقرير في 23 تشرين ثاني (نوفمبر) من ذلك العام وأكدت أن هناك بعض حوادث الاعتداء الجسدي والنفسي على المعتقلين. انتقدت اللجنة عن عدم الإفصاح عن أسماء الجناة والاكتفاء بأولئك الذين قاموا بانتهاكات حقوق الإنسان.

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