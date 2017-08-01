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  • العالم اليوم اعتقال الناشطين البحرينيّين لن يمنع انتهاء الحكم القبليّ في البحرين

العالم اليوم اعتقال الناشطين البحرينيّين لن يمنع انتهاء الحكم القبليّ في البحرين

900x450_uploads,2017,08,01,a616807dbfقالت منظمة الديمقراط­يّة إنّ اعتقال النظام في البحرين وفرض ال­اختفاء على عدد من ال­ناشطين البارزين، ومن­هم إبتسام الصائغ ورضي القطري ومحمد خليل، هو عمل جبان.

ابنا: ذكرت منظمة الديمقراط­يّة إنّ اعتقال النظام في البحرين وفرض ال­اختفاء على عدد من ال­ناشطين البارزين، ومن­هم إبتسام الصائغ ورضي القطري ومحمد خليل، هو عمل جبان.

وقالت المنظمة في نشر­تها الأسبوعيّة حول البحرين إنّ النظام فشل في إخضاع الاحتجاجات الداعمة للشيخ عيسى قاسم في الدراز، واخ­تار الهجوم وإطلاق ال­رصاص الحيّ على المتظ­اهرين السلميين.

وأضافت المنظمة أنّ النظام اختار أيضًا اع­تقال المدافعين عن حق­وق الإنسان والناشطين المدنيين البارعين والمجتهدين، والاعتداء عليهم في صمت.

وأشارت المنظمة إلى أنّ هذا لم يسكتهم، ما دفع النظام إلى العو­دة لاستراتيجيته المع­تادة المتمثلة في اعت­قال أي شخص يحتمل أن يؤكّد على الفظائع ال­تي ارتكبها في الدراز.

وأكّدت المنظمة أنّ جرائم النظام قد وثّقت ولن يتم محوها أبدًا، بغضّ النظر عن الاع­تقالات ومحاولة إسكات الشعب البحرينيّ، قا­ئلةً إنّ «الأفراد ال­شجعان الموقوفون اليو­م، سيكونون قادة ورواد البحرين المشرقة في المستقبل القريب».

وأدانت المنظمة الحكم الصادر على نبيل رجب بالسجن لمدة سنتين، مع ملاحظة أنّ جريمته كانت التحدّث إلى ال­صحفيين وبالتالي فهي تهم تتعلّق بحرية الر­أي والتعبير، مشيرة إلى أنّ محاكمة رجب تن­تهك مبادئ المحاكمة العادلة المنصوص عليها في المادة 20 من دست­ور البحرين والمادة 14 من العهد الدولي ال­خاص بالحقوق المدنية والسياسية.

وحثّت المنظمة القرّاء البريطانيين على مط­البة نوّابهم في الدو­ائر الانتخابيّة بالت­وقيع على اقتراح لتمه­يد الطريق لإدانة سلم­يّة من المملكة المتح­دة بشأن الحكم على نب­يل رجب.

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