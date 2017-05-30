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  • العائلة الخليفية تكمم افواه الناشطين

العائلة الخليفية تكمم افواه الناشطين

تقرير متلفز: النظام الخليفي يكمم افواه الناشطين الحقوقيين
‏https://youtu.be/01VRndt2pHQ

صحيفة”الإندبندنت”: سناتور أمريكي يتّهم الرئيس الأمريكي بالخنوع لآل سعود
‏https://www.bahrainalyoum.co.uk/?p=85603

مصادر من سجن جو: استنفار متواصل في السجن بعد احتجاج السجناء على الاجتياح الدموي للدراز
‏https://www.bahrainalyoum.co.uk/?p=85600

في رمضان البحرين: تشييع رمزي لشهداء الفداء في بلدة سار
‏https://www.bahrainalyoum.co.uk/?p=85590

مغردون في رمضان: تويتر الناشط يوسف الخاجة حول “أحداث الدراز”.. سياسيٌّ واضح وإنسانيٌّ بلا حدود
‏https://www.bahrainalyoum.co.uk/?p=85582

قطر ترحّل الناشط الحقوقي محمد العتيبي قسرا إلى السعودية أثناء توجهه إلى النرويج
‏https://www.bahrainalyoum.co.uk/?p=85577

السيد علي الخامنئي في أول مجالس شهر رمضان: آل سعود يتجهون إلى السقوط والزوال الحتمي
‏https://www.bahrainalyoum.co.uk/?p=85573

مثقفون وسياسيون عرب يطلقون دعوة للتضامن مع شعب البحرين ووقف “الهجوم الدموي الشرس”
‏https://www.bahrainalyoum.co.uk/?p=85566

تظاهرات في البحرين وفاءا لشهداء الفداء.. والشيخ عيسى قاسم لازال تحت الحصار وتحت خطر النفي القسري
‏https://www.bahrainalyoum.co.uk/?p=85559
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وكالة أنباء “البحرين اليوم”
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