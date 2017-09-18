الضباط للمضربين عن الطعام في سجن ’جو’ المركزي في البحرين : ’مكانكم المقابر’

قامت سلطات سجن جو المركزي في البحرين بنقل عدد كبير من المضربين إلى الحبس الانفرادي بسبب رفضهم فك الإضراب الذي دخل يومه التاسع.

ونقلت “مرآة البحرين” عن معلومات إشارتها الى أنّ” نقل المضربين عن الطعام إلى حبس انفرادي يهدّد حياتهم بالخطر”، فيما رفضت إدارة السجن تحسين الأوضاع في السجن المركزي الذي بات يضم ضعف طاقته الاستيعابية، فضلاً عن تدهور الخدمات الصحية للمعتقلين.

ولفتت المعلومات الى أنّ” نحو ألف معتقل تدهورت حالتهم الصحية جرّاء الإضراب”، فيما عبرت سلطات السجن عن رفضها التام لللاستجابة لمطالب المضربين.

ونقل معتقلون عن ضباط في السجن قولهم “أنتم لا تستحقون حتى هذا السجن (…) مكانكم في المقابر”.

وبحسب موقع “مرآة البحرين”، فقد المعتقلون في “سجن جو” الاتصال بأبنائهم منذ تسعة أيام، مع بدء المعتقلين السياسيين في السجن المركزي إضرابا مفتوحا عن الطعام احتجاجا على أوضاع السجن.

ومنعت سلطات السجن المعتقلين من الاتصال بهدف التعتيم على الأجواء في السجن مع انطلاق الإضراب.

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