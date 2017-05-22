الشيخ النابلسي الحكم بحق الشيخ عيسى باطل
العلامة النابلسي : ▪إن الحكم الصادر عن السلطات البحرينية بحق سماحة آية الله الشيخ عيسى قاسم باطل .. ▫لم تعد تكفي بيانات الإدانة ضد هذا النظام الذي لم يغيّر في سلوكه البوليسي بوصة واحدة ولم يُدخل تعديلاً ولو طفيفاً على تفكيره الأرعن ، بل ذهب إلى التصعيد مع الشعب من خلال هذا الحكم الذي لا يصدر إلا عن طغاة. ونحن نقول إن هذا النظام أوقد ناراً تحت كرسيه المهترئة ، ولا تنفعه ساعتئذٍ إطفاءات الممالك الهشة من حوله . ▫إن الشعب البحريني مطالب اليوم أن يقف وقفة الرجال الشجعان وقفة بدرية خيبرية كربلائية لحماية وجوده وشريعته وخطه الإيماني الأصيل. فعندما يُحكم على رمزه فإنما يُحكم على الشعب بأسره وبالتالي ما عاد هناك من مجال للمهادنة فالشر لا يواجه إلا بالمقاومة والقوة . وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وما النصر إلا من عند الله. العلامة الشيخ عفيف النابلسي المكتب الإعلامي للشيخ الدقاق WhatsApp 00 98 930 038 0464 Telegram https://telegram.me/Aldaqqaq lnstagram https://www.instagram.com/aldaqqaq.bh/ (50)