الشيخ الدمستاني:

▪الحكم الصادراليوم ضد رمز الطائفة في البحرين و عميدها، سماحة آية الله الشيخ عيسى قاسم (حفظه الله) حكم باطل و من محكمة باطلة، غير نزيهة،

بسم الله الرحمن الرحيم

(فَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّـهَ الَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ.) فصلت 15

إنّ الحكم الصادر اليوم الأحد ضد رمز الطائفة في البحرين و عميدها، سماحة آية الله الشيخ عيسى قاسم (حفظه الله) حكم باطل و من محكمة باطلة، غير نزيهة، و غير مستقلة وتأتمر بأوامر السلطة مباشرة، وهو حكم سياسي انتقاما من الشيخ و مواقفه الشرعية المبدئية.

وهو حكم ضد الطائفة الشيعية بأكملها لما يمثله الشيخ من رمزية و قيادية فيها منذ عقود و حتى الآن.

و انتقاما من الطائفة التي خرجت ثائرة مطالبة بحقوقها الشرعية و القانونية بعد عهود من الظلم والقهر والسجن والتنكيل، و هي التي استجابت لنداء الشيخ حفظه الله في المظاهرة الكبرى في 9 مارس و إرشاداته و توجيهاته.

وإنّ الحكم بمصادرة الحقوق الشرعية يمثل سرقة علنية مكشوفة لتلك الفريضة التي يعملها المؤمنون منذ القرون الأولى للإسلام.

ندين و نستنكر هذه المحكمة المهزلة و هذا الحكم الظالم بحق الشيخ و الطائفة، وعلى السلطة التراجع عنه و عن كل حماقاتها، و الاعتذار للشيخ و الشعب.

حجة الاسلام والمسلمين الشيخ محمد جواد الدمستاني، أحد علماء البحرين في بلجيكا.

الأحد 24 شعبان 1438هـ

الموافق 21 /5/ 2017م.

المكتب الإعلامي للشيخ الدقاق

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