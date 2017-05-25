الشيخ الدقاق يكشف عن مصير اية الله قاسم
2017/05/24, 11:15 ص
الشيخ-الدقاق
الانصار/خاص.. كشف الشيخ عبد الله الدقاق ممثل اعلى مرجعية دينية في البحرين والخليج اية الله عيسى قاسم،الاربعاء، عن مصير الاخير، مؤكدا انه بخير وفي منزلهِ.
وقال الشيخ الدقاق في تصريح لموقع/الانصار/ ان “اية الله الشيخ عيسى قاسم بخير وفي منزله حالياً ولكن السلطات الخليفية المدعومة من الكيان السعودي تحيط المنزل من جميع الجهات “، مشيرا الى “وجود كاميرات مراقبة”.
واضاف، ان”منطقة الدراز مازالت محاصرة من كل الجهات من قبل مرتزقة ال خليفة”، موضحا بالقول :”لدينا الكثير من المفقودين في الدراز ومصيرهم مجهول لغاية الان”.
وتوقع ممثل اية الله قاسم، “قيام ضباط في الجيش العراقي السابق باقتحام منطقة الدراز، لأنه الاسلوب الوحشي يشير الى نفس البعثيين”.
واقتحمت السلطات الخليفية،امس الثلاثاء، بلدة الدراز، في تصعيد خطير ضد المعارضة السلمية المتمثلة بسماحة آية الله الشيخ عيسى قاسم.انتهى/62ج (60)
الشيخ الدقاق يكشف عن مصير اية الله قاسم
الشيخ الدقاق يكشف عن مصير اية الله قاسم