المصدر: طهران – إرم نيوز

كشف عبد الله الدقاق، ممثل رجل الدين الشيعي البحريني عيسى قاسم في إيران، اليوم الإثنين، عن تدخل المرجع الشيعي البارز في العراق علي السيستاني، لدى ملك البحرين من أجل تسوية قضية عيسى قاسم ومنع محاكمته أو إخراجه قسراً من البحرين.

وقال الدقاق، في تصريحات لوسائل إعلام إيرانية، إن “المرجع علي السيستاني أجرى مشاورات مع حكومة البحرين، بشأن تسوية آية الله عيسى أحمد قاسم ومنع محاكمته أو إخراجه قسراً من البحرين”.

وفي سياق متصل، كشف مصدر بارز في مكتب المرجع السيستاني بمدينة قم في تصريح لمراسل “إرم نيوز”، أن “المرجع السيستاني دخل على خط تسوية قضية عيسى قاسم مع الحكومة البحرينية الأسبوع الماضي”، مرجحاً أن “هذا التدخل ستكون له نتائج مثمرة، بسبب احترام المسؤولين البحرينيين للمرجع السيستاني”.

ويرفض المرجع السيستاني العنف الذي تمارسه بعض الجماعات الشيعية المقربة من المعارضة ضد رجال الأمن في البحرين، فيما تدعم إيران استخدام السلاح لمواجهة النظام في البحرين.

ومن المقرر أن تصدر محكمة بحرينية يوم غد الثلاثاء، قراراً بإبعاد الشيخ عيسى قاسم الذي رفض المثول أمام المحكمة لأربع مرات.

وأعلنت وزارة الداخلية البحرينية في 20 يونيو 2016 إسقاط الجنسية البحرينية عن عيسى أحمد قاسم، بسبب “القيام بتأسيس تنظيمات تابعة لمرجعية سياسية دينية خارجية، حيث لعب دوراً رئيسياً في خلق بيئة طائفية متطرفة، وعمل على تقسيم المجتمع تبعاً للطائفة “.

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