السيارة “الكامري” وعيسى قاسم

معلومات دسمة في قضية الشيخ عيسى قاسم

في بعض الأحيان يسهل على البعض تسويق بعض المعلومات التي قد تؤثر في جدار الحقيقة، ولكن أحياناً يصعب جداً جداً تصديق أي معلومة عندما تصطدم بالواقع وتجد نفسك مرغماً على تتفيه بعض ما يشاع أو يُسوّق أو يُباع ويُشترى في سوق الصحافة الرخيصة او القضاء المتهافت.

وقضيةٌ ضد رجلٍ بحجم ووزن ومقام آية الله الشيخ عيسى احمد قاسم ( أكبر مرجعية دينية في البحرين ) تدفعك لا شعورياً لاستعراض شخصية وسيرة الرجل وتاريخه وما لَهُ وما عليه وما يملك وما لا يملك.

السلطاتُ في البحرين تختلف اختلافاً حاداً مع الشيخ عيسى قاسم لانه مناضل من أجل حرية شعبه، ولأنه رفض ان يستسلم تحت التهديد والوعيد، وأن يقبل بأن يكون عبداً للسلطة، ورفض أن يساوم أو يتخلّى عن شعبه ومطالبه وحقوقه رغم كل التحديات، لذلك يحاولون اللجوء لاغتياله سياسياً عبر سحب جنسيته ثم اللجوء لمحاكمته والعمل ليل نهار على تغييبه وتشويه سمعته.

التهم الموجهة للشيخ عيسى تتعلق بجوانب مالية مرتبطة بكونه مرجعية دينية يستلم أموال الله ( الحقوق الشرعية ) ويقوم بصرفها على الفقراء والمحتاجين والدارسين للعلوم الشرعية وتوفير المساكن لهم ومساعدة المحتاجين فقط ولا يصرف على نفسه ولا أهله فلساً واحداً منها.

المحور الأساسي في هذا الاستعراض ان نكشف بعض الحقائق المهمة حول هذه القضية.

الشيخ عيسى قاسم ليس لديه حساب بنكي شخصي، وانما لديه حساب بنكي تابع للمكتب الديني الذي يديره وهذا الحساب رسمي ومخصص بشكل محدد للحقوق الشرعية ولا يديره بشكل شخصي وانما يديرهُ مكتب شرعي معنّي بالصرف والقيام بأدوار محددة شرعياً.

الرجلُ لا يملك أي عقار شخصي غير بيته المتواضع الصغير، ولا يمتلك اي حسابات مالية شخصية وليس لديه أي استثمار أو شركة او مؤسسة مالية أو تجارية، وليس لديه أي مشروع تجاري ولا حتى مصدر دخل غير كونه رجل دين.

الرجلُ لديه ٩ أبناء و ٩ بنات، لا يملك أي من زوجاته او أبنائه ولا بناته بيتاً ولا حتى قطعة أرض ، ولا يسكن أي من منهم في شقق خارجية او مساكن خاصة، ولا يملك أي من أبناءه رصيداً بنكياً ولا مؤسسةً ولا شركةً ولا أي مشروعٍ تجاري أو ما شابه ذلك، عدا أحد الأبناء لديه دكانٌ صغير متواضع في نفس بيت الشيخ لبيع العصيرات وما شابه على أبناء الحي الذي يقطن فيه.

لا يمتلك أي من أبناء وبنات الشيخ سيارة فاخرة او سيارة جديدة،وأغلبهم ليس لديهم سيارات، وأما من يمتلكون سيارات، فسيارتهم مستخدمة ومتواضعة ورخيصة وليست ذات قيمة عالية.

ولا يوجد من بين أبناء وبنات الشيخ من لديه منصب او موقع اقتصادي او اجتماعي على الإطلاق، وكلهم يعملون في وظائف ضعيفة و متواضعة جداً، وليس لديه اي احد من ابناءه في وظيفة ادارية مرتفعة او ذات مكانة.

على المستوى التعليمي والأكاديمي، كل أبناء وبنات الشيخ عيسى لم يدرسوا في جامعات أوربا ولا امريكا، بل لم يدرسوا حتى في جامعات بحرينية نتيجة الوضع المادي للأسرة، عدا اثنين من ابناءه درسوا في جامعات رخيصة جداً وذلك من خلال قرض حسن، اما البقية وعددهم ١٧ ولد وبنت لم يتمكن احدهم من الدراسة الجامعية نتيجة الحالة المادية رغم تميزهم بالذكاء.

كل أبناء وبنات الشيخ عليهم سيماء البساطة والتواضع في ملبسهم ومأكلهم وكل ما يحيط بهم من ملامح ومواصفات.

والقائمة طويلة جدا في وصف حجم ومستوى التواضع والبساطة والعفة في شخصية الشيخ عيسى وعائلته الكريمة.

والرجلُ متواضعٌ مالياً جداً رغم أن تحت يده أموالاً كثيرة هي الأموال الشرعية الذي لا يأخذ لنفسه منها فلساً بل يصرفها على الطلاب والفقراء والسادة المحتاجين من خلال مشاريع وأنشطة اجتماعية يفترض ان تكون من مسئولية الدولة، ولكن نظرا لتخلي الدولة عنها بسبب الفساد الفاحش، يقوم هو بتنفيذها كرواتب طلاب العلوم الشرعية ومساعدة الفقراء والمساكين وتوفير المساكن لهم ورعاية السادة من سلالة الرسول (ص).

وختاما يمكن التذكير بأن الرجل يملك سيارة كامري من طراز ١٩٩٦ اي ان عمرها ٢١ سنة وقيمتها السوقية لا تتجاوز ٤٠٠ دينار أي ما يقارب ألف دولار فقط، علماً أن هذه السيارة عطبانة وتوقفت بصاحبها على قارعة الطريق عدة مرات بسبب تصدع امكانياتها لانها قديمة وهو اشتراها مستخدمة، فصاحب الكامري اليوم متهم باتهامات ضخمة ملفقة يراد من خلالها تشويه سمعته والمساس بمكانته.

أخيراً من يحاول ان يسوق معلومات بالقوة لتشويه سمعة الشيخ عيسى قاسم هو أشبه بمحاولة إزاحة الجبال الرواسي من مكانها، والحديث عن محاكمة الرجل بسبب اتهامات كهذه هو أمر تافه ومثير للسخرية وسيسجله التاريخ.

من نعم الله على البحرين وجود شخصية من هذا النمط تعبر عن حالة من التواضع والبساطة والاخلاص والوطنية والتعفف، والقرب من الناس ورعايتهم والخوف الدائم على البحرين وكل ناسها.

لمن له قلب .. (59)