السلطات في البحرين توقف صحيفة “الوسط” عن الصدور

أوقفت السلطات البحرينية صحيفة “الوسط” المستقلة عن الصدور لأجل غير مسمى، وذلك للمرة الثانية خلال سنة، حسب ما أفادت به وكالة أنباء البحرين.

وورد في الخبر الذي أوردته الوكالة أن التوقيف جاء بسبب “إهانة الصحيفة لدولة عربية شقيقة”، في إشارة محتملة إلى مقال مرحب بالاحتجاجات في المغرب.

يذكر أن صحيفة “الوسط” على صلة بالمعارضة الشيعية في البلاد، والتي تتعرض للتضييق من الحكومة منذ العام الماضي.

وكانت الصحيفة قد أوقفت عن الصدور في شهر أغسطس/آب عام 2015

وكانت البحرين قد شهدت احتجاجات منذ عام 2011، قمعتها السلطات في حينه.

وقد أوقفت صحيفة “الوسط” عن الصدور في أثناء الاحتجاجات، واعتقل رئيس تحريرها منصور الجمري وحكم عليه بدفع غرامة.

ويأتي إيقاف الصحيفة في وقت تكثف فيه السلطات من قمعها للمعارضة، حيث قامت الشرطة بقتل خمسة متظاهرين الشهر الماضي بينما كانت تفرق مظاهرة احتجاجية. (3)