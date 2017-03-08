السلطات الخليفية تعتقل مطارد تم اعتقال الشاب المطارد يوسف حسن خميس من قرية مهزة بجزيرة سترة فجر هذا اليوم وسط تغطية مروحية ودفعة كبيرة من مرتزقة النظام الخليفي حيث تم مداهمة احد المنازل الكائنة بمنطقة فريفخ وترويع القاطنين فيه ومن ثما اعتقال الشاب واقتياده لجهة مجهولة . (50) شاركها مقالات ذات صلة علماء البحرين يدعون إلى “تظاهرات استثنائية كبرى” دفاعا عن الشيخ عيسى قاسم “حتى الموت” admin 2017-03-08 المرجع مكارم شيرازي: سحب جنسية الشيخ قاسم سقوط في مستنقع الزوال admin 2017-03-08 مواقف العلماء من استهداف آية الله قاسم.. آية الله الشاهرودي: نفتخر بقيادة آية الله قاسم الحكيمة للشعب admin 2017-03-08 المفوض السامي لحقوق الإنسان: القمع لن يقضي على مظالم الناس في البحرين admin 2017-03-08