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السلطات الخليفية تعتقل مطارد

IMG_5094تم اعتقال الشاب المطارد يوسف حسن خميس من قرية مهزة بجزيرة سترة فجر هذا اليوم وسط تغطية مروحية ودفعة كبيرة من مرتزقة النظام الخليفي حيث تم مداهمة احد المنازل الكائنة بمنطقة فريفخ وترويع القاطنين فيه ومن ثما اعتقال الشاب واقتياده لجهة مجهولة . (50)

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