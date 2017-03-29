أعلن عضو مركز البحرين لحقوق الإنسان أحمد الصفار عن اعتقال السلطات البحرينية 23 مواطنًا بينهم 6 أطفال خلال الأسبوع الماضي في الفترة الممتدة بين 20 و 26 آذار/ مارس الحالي.

كما رصد المركز إصدار أحكام بإعدام 3 مواطنين، والحكم ضد 5 بالسجن المؤبد وصدور، أحكاما بسجن 21 معتقلاً بما مجموعه 251 عامًا في 3 قضايا ذات خلفية سياسية.

وأوضح الصفار أن الاحتجاجات مازالت مستمرة في البحرين، حيث تمكن مركز البحرين من رصد 68 حالة احتجاج شهدتها 32 منطقة تحت مسميات مختلفة، قمعت السلطات 12 مسيرة منها برصاص “الشوزن الانشطاري” المحرم دوليًا، وبالغازات السامة المسيلة للدموع، الأمر الذي تسبب باختناقات عديدة في منازل المواطنين، وإصابة عدد منهم بإصابات مباشرة بالأسلحة التي صوبت بشكل مباشر باتجاه المتظاهرين.

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