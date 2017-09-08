سواء نجحت الدعوة لهبة عارمة في الجزيرة العربية يوم 15 سبتمبر ام لم تنجح فانها تعبر عن حالة توتر غير مسبوقة من شأنها ان تتوسع بمرور الوقت. وربما لا تكون الدعوة نفسها مؤشرا للتوتر، ولكن ما اضفى عليها اهمية انها انطلقت بعد حملة اعتقالات واسعة طالت عددا من علماء الدين والناشطين وافرادا من العائلة السعودية نفسها. ويتضح يوما بعد آخر ان الانقلاب الابيض الذي قام به محمد بن سلمان وأزاح به ابن عمه محمد بن نايف عن ولاية العهد أحدث شرخا عميقا في البيت السعودي نفسه وربما أدى الى تشجيع الآخرين على التوثب ضده. ولقد اتضح في الايام الاخيرة ان الوضع السعودي مرشح للمزيد من التوتر، وليس مستحيلا ان تحدث تفاعلات متسلسلة تساهم في سقوط البيت السعودي في نهاية المطاف. وهنا يجدر الاشارة الى عدد من الحقائق:

الاولى: ان ولي العهد الشاب وسياساته ورعونته من اسباب تفاقم الامور ضده وتبلور مواقف ضده على العديد من الصعدان. فالشاب لم يكن قويا بنفسه وانما استمد قوته من طبيعة الحكم القبلي التوارثي. ولم يستمد قوته من أسانيد قانونية او شعبية، بل من قوة السلطة. وفي النظام الديمقراطي فان هذه القوة موجهة لخدمة النظام والشعب، اما في انظمة الاستبداد فان امكانات الدولة تستغل لخدمة الحاكم الديكتاتور. وتدريجيا ينجم عن ذلك شعور عميق لدى الجماهير بالظلامة والرغبة في استرداد الحق والكرامة. وهذا ما يحدث في السعودية. فولي العهد لا يمثل شيئا خارقا للعادة وليس من حقه الاستئثار بالسلطة وتوجيهها بما يخدم مصلحته الشخصية. فقد تجاهل الاعراف المعمول بها في دائرة الحكم وتسلق الى ذروة الهرم خارج المعمول به من عادات او تقاليد او اعراف.

الثانية: ان رهاناته على اختلاق قوة شخصية متميز عن غيره لم تنجح. فقد اعتقد ان حربه على اليمن ستؤدي لسحق ذلك البلد الامر الذي سيمنحه شخصية اعتبارية متميزة توفر له سلطة سياسية متينة. ولكن اخفاق القوات السعودية في سحق الشعب اليمني وانتقال المعارك الى مناطق داخل السعودية نفسها، وتصاعد اعداد ضحايا الحرب، كل ذلك ادى الى تراجع شعبيته وتعمق شعوره بالمأزق. فاليمن صامد وقواته تتقهقر تدريجيا، الامر الذي اضعف هيبة الآلة العسكرية السعودية، وكشفها امام الآخرين.

الثالثة: راهن ولي العهد على ضمان الدعم الامريكي لحكمه، خصوصا بعد ان دشن ترامب عهده بزيارة الرياض واصدار تصريحات توحي بالدعم المطلق للمنظومة ا لسعودية وسياساتها. ولكن ما ان استلمت امريكا مئات المليارات من السعودية حتى سعت لاحداث توازن في سياساتها مع المنطقة. وكانت السعودية اولى الدول التي وافقت على دفع مئات المليارات للاقتصاد الامريكي بعد ان اشترط ترامب على حكامها ذلك. وفعل ترامب ذلك مع دول اخرى مثل البحرين التي تعهدت بدفع قرابة الاربعة مليارات من الدولارات بعنوان صفقة اسلحة تشمل الطائرات المقاتلة بشكل خاص. وعندما قام رئيس وزراء ماليزيا بزيارة واشنطن الاسبوع الماضي كان عليه ان يوقع عقدا بمليار وثماني مائة مليار دولار كصفقة لشراء طائرات مدنية من نوع Boeing 787. وهكذا اتضح ان ترامب يشترط على من يقابله دفع مليارات للاقتصاد الامريكي. وبذلك انتهى الرهان الخليفي على الدعم الامريكي المطلق.

الرابعة: ورط محمد بن سلمان نفسه وعائلته بالصراع مع دولة قطر، فتحول ذلك الصراع الى مستنقع آسن لا تستطيع ا لسعودية والدول الثلاث التي تورطت معها الخروج منه بسهولة. وكشفت المشارات خلال جلسة وساطة من الجامعة العربية الاسبوع الماضي توسع الخلاف بين الطرفين، وشعور قطر بقوة غير مسبوقة حتى ليشعر مسؤولوها انهم تحرروا من الارتهان للسعوديين. ويوما بعد آخر يتضح ان الازمة المفتعلة مع قطر اصبحت تحاصر الآخرين الذين سيتعرضون للانتقادات الرسمية بشكل يومي. بينما استطاعت قطر تجديد علاقاتها مع بلدان اسلامية كبرى مثل باكستان وتركيا. ويمكن القول ان الازمة مع قطر اصبحت ضربة قاصمة لظهر التحالف الرباعي الذي تقوده السعودية.

الخامسة: ان محمد بن سلمان مسؤول عن خنق نفسه بوضع حبل المشنقة التي تضيق الخناق عليه لحظة بعد اخرى. فقد طرح 13 شرطا لتطبيع العلاقات مع الدوحة التي رفضت الانصياع لاغلب تلك الشروط، فتورط التحالف الرباعي الشرير الذي تكرهه الشعوب العربية قاطبة. فلو كان محمد بن سلمان قادرا على التفكير السوي لما ورط نفسه مع دولة صغيرة بهذه الاساليب التي ارتدت عليه. وليس مستبعدا ان تتحول المشكلة المفتعلة مع قطر الى ازمة إقليمية واسعة، خصوصا في ظل إعادة رسم التحالفات بشكل غير مسبوق في التاريخ الحديث، وتعمق مشاعر الغضب في نفوس الشعوب العربية وتعمق الاحساس بالاحباط.

السادسة: ان السعوديين تحالفوا مع انظمة اما انها ذات اطماع توسعية تفوق حجمها كما هي الامارات، او مرفوضة من شعوبها مثل مصر والبحرين. انه تحالف مقيت لا مجال له في البقاء والاستمرار برغم دعم واشنطن ولندن. والاطراف المشاركة فيه خاسرة جميعا خصوصا ان الوعي الدولي اصبح يضغط من جهتين: الاولى باتجاه التحول الديمقراطي واحترام حقوق الانسان، والاخرى لوقف العدوان على اليمن بعد ان انتشرت الكوليرا وتواصل استهداف المدنيين بمعدلات غير مسبوقة.

البحرانيون يراقبون هذه التطورات، ويساندون نضال الشعوب العربية الاخرى من اجل الحرية والديمقراطية والكرامة وحقوق الانسان. وتتعمق القناعة الشعبية يوما بعد آخر بضرورة التغيير الحقيقي في بلدهم، خصوصا ان الخليفيين اثبتوا عداءهم للشعب وكافة القيم التي يطالب بها. وما استهداف النشطاء ومصادرة حرية التعبير والاصرار على تكميم الافواه والتنكيل بالنشطاء ومنعهم من السفر اما بالتهديد او الاعتقال ومصادرة حق الاحتجاج السلمي الا مصاديق لطبيعة الحكم الخليفي الاستبدادي. ومع استمرار المعاناة والتجربة المريرة مع الطغمة الخليفية المجرمة، اصبح مستحيلا التعايش معها، ولذلك هيأ المواطنون انفسهم للمزيد الوحشية الخليفية المدعومة من قبل انظمة غربية معروفة. وبرغم الاستهداف اليومي بالغازات السامة والمسيلة للدموع والشوزن، فهناك من الحراك الشعبي في اطار الثورة المظفرة ما ابهر العالم واثبت هزيمة الخيارات القمعية للخليفيين والسعوديين. ولقد ظهرت جرائمهم للعالم بشكل واضح، فلم يستطع الغربيون التعتيم عليها، كما فشل المال النفطي في منع التطرق اليها على لسان المفوض السامي لحقوق الانسان في كلمته الافتتاحية للدورة الـ 36 امام مجلس حقوق الانسان الذي اعتبر السياسات الخليفية محاولة لسحق الشعب البحراني والنشطاء والمعارضة. لقد اصبح القمع وانتهاك حقوق الانسان والاستبداد والديكتاتورية والابادة ممارسات قبيحة يصر الخليفيون عليها فيما يصر الشعب على إحداث تغيير سياسي جذري ينهي الحقبة القبلية المتخلفة ويغلق الملف الخليفي الاسود الذي شجبه العالم واصبح نقطة سوداء في تاريخ البلاد وبدأت صفحاته السوداء تظهر للعلن وتحرك الضمائر وتؤسس لحقبة ما بعد الحكم القبلي الجائر.

اللهم ارحم شهداءنا الابرار، واجعل لهم قدم صدق عندك، وفك قيد أسرانا يا رب العالمين

حركة احرار البحرين الاسلامية

15 سبتمبر 2017 (41)