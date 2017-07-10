أصدرت محكمة بحرينية الاثنين حكما بسجن الناشط الحقوقي نبيل رجب عامين بعد إدانته بتهمة بث “أخبار كاذبة” حول المملكة الخليجية عبر وسائل إعلام غربية، حسب ما أفاد به مصدر قضائي.
وكانت السلطات قد احتجزت رجب منذ 13 حزيران/يونيو 2016 واتهمته أيضا بـ”إهانة مؤسسة تابعة للدولة والإساءة للسعودية عبر مواقع التواصل”.
وكانت منظمة هيومن رايتس ووتش قد أفادت بأن الناشط رجب الذي يعمل رئيسا لمركز البحرين لحقوق الإنسان يعاني مشاكل صحية ازدادت “سوءا وتدهورا” منذ احتجازه.
وحسب المنظمة، فإن حالة رجب تدهورت “بشكل كبير”، وأجريت له عمليتان جراحيتان وعانى من نوبات خفقان القلب، إضافة إلى مجموعة أخرى من المشاكل الصحية.
وأوقف رجب مرارا على خلفية مشاركته أو دعوته إلى التظاهر ضد الحكم في البحرين، في سياق الاحتجاجات التي اندلعت في البلاد منذ العام 2011 للمطالبة بملكية دستورية وإصلاحات سياسية.
وسبق لرجب أن أمضى عامين في السجن لإدانته بالمشاركة في تظاهرات غير مرخصة.
المصدر: أ ف ب
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