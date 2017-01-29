د. سعيد الشهابي

Jan 30, 2017

سيظل الرئيس الامريكي الجديد، دونالد ترامب، لغزا محيرا للكثيرين، سواء بسبب الطريقة التي وصل بها الى رئاسة الولايات المتحدة الامريكية بدون ان يخدم في اي منصب حكومي متقدم، ام بسبب خطابه الذي يخلو من الدبلوماسية او اللباقة، ام اجندته التي ليس لها هوية او اتجاه واضحان. ومن الصعب التنبؤ بسياساته في الشرق الاوسط خصوصا منطقة الخليج. وقد بادرت المملكة العربية السعودية لاستباق الامور بمحاولات مد الجسور مع ادارته منذ ان اتضح انه سيفوز بالمنصب. مع ذلك فليس معلوما ما اذا كانت سياساته تجاهها ستتغير عما كانت عليه في العقود الاخيرة. ومن الارجح ان تستمر سياسات واشنطن تجاه دول مجلس التعاون محكومة بالمصالح والاعتبارات الاستراتيجية لاسباب عديدة: اولها ان المؤسسة الحاكمة في امريكا لها ثقلها في توجيه السياسات الخارجية على وجه الخصوص، وكذلك الصداقات والتحالفات. وما تزال هذه المؤسسة تعتبر منطقة الخليج دائرة نفوذ طالما منعت الاتحاد السوفياتي من الوصول اليها خلال الحرب الباردة. ثانيا: ان ما رشح عن توجه ترامب لزيادة دعم “اسرائيل” سيجعل الكيان مؤثرا على البيت الابيض. وفي ضوء تطور العلاقات بين تل ابيب والرياض فمن الارجح ان لا يطرآ تغير كبير في السياسة الامريكية تجاه السعودية. ثالثا: ان بريطانيا ستضغط على واشنطن لعدم تغيير سياساتها تجاه السعودية، خصوصا ان بريطانيا تستعد للعودة الى المنطقة بعد تقلص الحضور الامريكي واتجاه واشنطن نحو بحر الصين والمحيط الهاديء. كما ان الاوضاع الاقتصادية الامريكية والبريطانية تفرض عوامل اضافية لاعادة تقويم علاقات واشنطن ولندن مع دول مجلس التعاون خصوصا السعودية. فالديون الامريكية تبلغ حوالي 20 تريليون دولار، بينما تجاوزت الديون البريطانية 1200 مليار جنيه استرليني. وهذه الديون تتصاعد تدريجيا. وفي المستوى المنظور ستبقى دول مجلس التعاون مصدرا للمال الذي تحتاجه امريكا وبريطانيا. رابعا: ان قانون “جاستا” اصبح سوطا مسلطا على المملكة العربية السعودية، ومن المتوقع ان تستخدمه ادارة ترامب للابتزاز او للحصول على اموال تفوق التصور. فاذا اصرت واشنطن على تفعيله فستطالب السعودية ليس بتعويض القتلى الـ 3000 فحسب بل لدفع كافة التكاليف التي نجمت عن ذلك بما فيها الحرب على العراق. وفي الوقت الذي يسعى ترامب فيه لبلورة اجندة سياسية كبرى مقلقة للكثيرين، فان اعادة رسم خريطة التحالفات في المنطقة خصوصا في ظل التطبيع مع “اسرائيل” اصبح عاملا ضاغطا على التحالف الجديد الروسي الايراني السوري. وثمة عامل أخر يخفف هذا الضغط يتمثل بما يبدو من علاقة جيدة بين ترامب وبوتين، وانعكاسات ذلك على السياسة الخارجية الامريكية. السعودية تسعى لتحقيق امور ثلاثة على صعيد تلك السياسة: اولها ضمان استمرار الالتزام الامريكي بامن النظام السعودي، وثانيها: اعادة الاهتمام الامريكي بالقضية السورية وتوجيهها لتشمل اسقاط نظام بشار الاسد، والثالثة وقف اي تقارب بين امريكا وايران، واقناع الامريكيين بان المصالح الامريكية في المنطقة تتحقق بالتحالف السعودي – الاسرائيلي- البريطاني. ولذلك ما ان صرح وزير الخارجية الامريكي السابق، جون كيري، منتقدا السياسة الاستيطانية للاسرائيليين حتى تصدت له رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، بالنقد.

ثمة ابعاد مترابطة لاستشراف السياسة الامريكية تجاه السعودية والشرق الاوسط. اولها القرار الامريكي في السنوات الاخيرة بنقل ثقلها العسكري الى جنوب شرق أسيا لمواجهة النفوذ الصيني الذي يزداد توسعا. ثانيها: عودة بريطانيا الى المنطقة وزيادة دعمها لدول مجلس التعاون، وتعميق هذا الحضور من خلال بناء قواعد عسكرية بالاضافة للقاعدة البحرية التي افتتحت قبل شهرين في البحرين. ثالثها: هذا الدور البريطاني الذي صرح به وزير الخارجية البريطاني السابق، فيبليب هاموند، قبل عامين، يحتاج لتوافق مع امريكا ودعم سياسي مؤسس على صداقات مع دول مجلس التعاون. وكان هاموند قد قال في العام 2014: نظرا لقرار نقل الاهتمام الامريكي بمنطقة جنوب آسيا والمحيط الهاديء يتعين على بريطانيا وحلفائها القيام بدور اكبر في الشرق الاوسط والخليج.” ثالثها: ان السياسات السعودية في السنوات الاخيرة اصبحت اكثر نشاطا، خصوصا بعد ان اصبح عادل الجبير وزيرا للخارجية بعد وفاة الامير سعود الفيصل. هذا النشاط يؤكده التقارب السعودي – الاسرائيلي، والتمدد الدبلوماسي في افريقيا، والقدرة على استقطاب عدد من الدول التي تساير السعودية في سياساتها. فمثلا ما ان قطعت الرياض علاقاتها مع طهران حتى بادرت دول مثل السودان وجيبوتي وجزر القمر لقطع العلاقات مع الجمهورية الاسلامية. كما استطاعت السعودية توسيع دائرة التحالف المشارك في الحرب على اليمن. بل ان السعودية حظيت بدعم الولايات المتحدة وبريطانيا في تلك الحرب وترفضان وقف امدادها بالاسلحة المستخدمة برغم تعالي الاصوات المطالبة بذلك. رابعها: ان دخول الروس على خط الاستقطاب السياسي في المنطقة اضفى على قضايا المنطقة وتوازناتها السياسية والعسكرية بعدا دوليا. وهذا التدويل يمنع امريكا من الانفكاك تماما عن المنطقة. خامسها: ان من العوامل التي تزيد الوضع تعقيدا من وجهة نظر الادارة الامريكية الوضع السوري. فمن جهة اصبح هناك راي عام دولي يطالب بالقضاء الحقيقي على المنظمات المسلحة مثل داعش وجبهة النصرة. بينما ترى السعودية وبعض حليفاتها ان المهم اسقاط نظام بشار الاسد لاعتبارات عديدة تتعلق بالامن الاسرائيلي والنفوذ الايراني والرغبة في ابقاء التوازن القلق بين المكونات المذهبية في المنطقة.

ماذا يعني ذلك في الاطار السعودي؟ بعد بضع سنوات من التغير الذي طرأ على الوضع السعودي الداخلي بصعود الملك سلمان ونجله محمد (ولي ولي العهد) اصبحت السياسة السعودية اكثر جرأة على الصعيدين الداخلي والخارجي. فقد ازدادت الاعدامات حتى بلغت ذروتها العام الماضي لتتجاوز الـ 150 حالة، ابتدأت باعدام الشيخ نمر النمر من المنطقة الشرقية. واعتقل المزيد من اصحاب الاصوات المطالبة بالاصلاح، ومن بين اولئك الكاتب نضير الماجد الذي صدر الاسبوع الماضي بحقه حكم بالسجن سبعة اعوام بسبب مواقفه الناقدة. ووصل الاضطراب الى اوساط العائلة المالكة التي شهدت في العقود السابقة انتقالا سهلا للسلطة من الملك الى ولي عهده. هذه المرة تشير المعلومات لاحتمال تنصيب محمد بن سلمان ملكا بدلا من ولي العهد الرسمي، محمد بن نايف. وبموازاة ذلك تضغط قضايا المرأة وحقوقها على نظام الحكم بسبب الدعاية الخارجية واهتمام المنظمات الحقوقية الدولية بهذا القضية. وتكرر اعتقال النساء اللاتي تمردن على قرارات منع السياقة وقوانين الولاية والسفر بدون محرم وسواها. وبرغم التفاعل الغربي مع هذه القضايا الا انها لم تصل مستوى الضغط الحقيقي على نظام الحكم ليتفاعل معها عمليا. مع ذلك وفي غياب اي مشروع للاصلاح السياسي فمن الارجح تفاقم المصاعب التي تواجهها المملكة. وعلى صعيد المحيط تبرز العلاقات السعودية المصرية الى الواجهة نظرا لتعقيداتها وتباين وجوهها. ويسعى الطرفان لتجاوز الازمة التي تتفاقم على مستويات عدة. فعلى الصعيد السياسي يبدو موقف مصر ازاء الازمة السورية اقرب الى الموقف الايراني الذي يصر على بقاء الاسد مع استهداف المجموعات المسلحة. وكان للموقف السعودي بوقف امداد مصر بالحصة النفطية المتفق عليها ليتحول الى موقف شعبي سلبي تجاه المملكة. ثم جاءت قضية جزيرتي صنافير وتيران، لتعمق الشرخ في العلاقات. وبعد ان قضت المحكمة العليا المصرية بان الجزيرتين ارض مصرية، اصبح تنازل السيسي عنهما صعبا جدا. وهنا لا يمكن التقليل من شأن الرأي العام المصري واثره على السياسات الخارجية للدولة. وتبقى الحرب على اليمن جرحا نازفا فشلت كافة الجهود في السيطرة عليه. وفي الاسابيع الاخيرة اتخذت الرياض مبادرة عسكرية متميزة، وذلك بالسعي لمحاصرة قوات التحالف اليمني (انصار الله والمؤتمر الشعبي) ففتحت جبهات جديدة على المدن والسواحل الغربية وفي الشرق بالقرب من حضرموت وفي الشمال لتكثيف الضغط على مدينة صعدة. امام ذلك الاصرار السعودي على حسم الحرب في اليمن ثمة تلكؤ في المبادرات السياسية التي يقودها المبعوث الاممي، ابن الشيخ، للتوصل الى مخرج سياسي من الازمة التي تعسف بالمنطقة.

السعودية امامها خيارات محدودة: محلية واقليمية ودولية. فمع تصاعد الضغط الشعبي الداخلي يمكن القول ان ما يجري في الخارج محاولات لتوسيع دائرة النفوذ من جهة وإلهاء الرأي العام الداخلي بما هو اهم واجدى. الامر الواضح ان السرعة الفائقة التي حدث بها الانتقال السعودي من الدبلوماسية الباردة الى السياسة الخارجية الصاخبة فاجأت الكثيرين، ولكنها لم تنعكس على اوضاع الداخل. والحكم السعودي مطالب بتحديد مواقفه ازاء ما يطرح من مطالب داخلية من جهة كما في مجال مكافحة الارهاب والتصدي للتطرف واحتواء المدارس الدينية التي تمثل مدارسها الدينية بعض منابع ذلك الفكر وممارساته. والأهم من ذلك يجدر بالرياض وقف الحرب مع اليمن وسحب قواتها من البحرين. وبموازاة ذلك مطلوب منها ابداء اهتمام حقيقي بقضية فلسطين، ليس باقامة العلاقات مع قوات الاحتلال بل بالتصدي لخطط الاستيطان والتوسع الاسرائيلي من جهة، والتواصل الفاعل مع القوى المتصدية للاحتلال. عندها سيعود التوازن لسياساتها، وسيكون لها ثقلها على الصعيدين العربي والاسلامي ولن يستطيع الآخرون، مثل ترامب، ابتزاز العرب والمسلمين والاصطفاف الكامل مع قوى الاحتلال.

٭ كاتب بحريني

(21)