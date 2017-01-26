وحدة من القوات الخاصة “الاسرائيلية” تصل البحرين..ماذا ينتظر اهالي الدراز؟؟

الجمعة , 27 يناير 2017 الغلاف, بانوراما عربية, هام

بانوراما الشرق الأوسط

كشف مصدر مطلع لبانوراما الشرق الأوسط في مطار البحرين الدولي عن و صول مجموعة تتألف من 60 شخصا تحمل جوازات سفر “اسرائيلية” على متن الخطوط الجوية القطرية في الساعة الثالثة من فجر اليوم الجمعة من تل أبيب الى البحرين مع مجموعة كبيرة من الصناديق الخشبية يرجح انها العتاد الخاص لهذه المجموعة.

و قال المصدر انه كان في استقبال الوفد مجموعة من رجال الأمن البحرينيين الذين استقلوا مع الوفد الاسرائيلي سيارات تابعة لوزارة الداخلية في البحرين و انطلقوا الى جهة غير معلومة.

وأشار المصدر الى ان قوات الأمن البحريني كانت منتشرة بكثافة في المطار و منعت التصوير و صادرت بعض الهواتف المحمولة لمسافرين قاموا بالتصوير. (31)