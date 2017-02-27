الدقاق: لن نسمح باخراج ايه الله قاسم من البحرين مهما حصل ولو متنا دونه

*الدقاق: لن نسمح باخراج ايه الله قاسم من البحرين مهما حصل ولو متنا دونه.*

*الإثنين , 27 فبراير 2017 بانوراما عربية*

أكد المندوب والمتحدث بإسم الشيخ عيسى قاسم بأن الشيخ عيسى قاسم سوف لن يخرج من البحرين رغم اسقاط جنسيته واكد أن اي هجوم على بيت الشيخ عيسى قاسم بمثابة حمام من الدم.

و قال المتحدث بإسم اية الله الشيخ عيسى احمد قاسم في حديثه مع وكالة مهر للأنباء أن البحرين ليلة امس شهدت استنفاراً شديداً كونها ليلة عقد الجلسة الأخيرة او الما قبل الأخيرة لمحاكمة الشيخ عيسى احمد قاسم في 27 شباط/فبراير. فقد اُمم في البحرين صلاة جعفر الطيار التي هي الإكسير الأعظم والتي يستجاب فيها الدعوات لرد كيد السلطة الى نحورها على حد تعبيره.

واضاف الدقاق أن هناك تجمعات كبيرة في مختلف المناطق البحرين خصوصا امام منزل اية الله المجاهد سماحة الشيخ عيسى احمد قاسم والشعب البحريني لن يترك قائده وسيدافع عنه حتى آخر نفس وآخر قطرة دم في عروقه.

وأكد الدقاق ان اي هجوم على بيت الشيخ عيسى خطوة مجنونة وحماقة كبيرة لأنه يعني حماماً من الدم والمزيد من سفك الدم الحرام واستبعد الدقاق ان تقوم السلطة بهذه الخطوة في ظل الظروف الحاكمة متوقعاً ان المحكمة ستصدر حكماً ضد الشيخ عيسى مع وقف التنفيذ وثم ستطلب منه الخروج من البحرين بإعتبار ان السلطة قد اسقطت جنسيته وانه لم يعد مواطناً بحرينياً حسب القضاء.

وشدد الدقاق ان سماحة اية الله المجاهد سوف لن يخرج من البحرين وسيبقى يدافع عن حقوق الشعب المظلوم في البحرين حتى اخر قطرة دم واخر نفس.

و اشار الدقاق بدعم وتنسيق الأمريكي البريطاني السعودي الإسرائيلي لنظام آل خليفة مشدداً على ان هذا النظام لم يخط خطوة دون التنسيق مع هذه الجهات الأجنبة التي يتكيء عليها.

وفي الختام شدد الدقاق ان مهما حاولت السعودية التنسيق مع امريكا و بريطانيا و “اسرائيل” لحسم الوضع في البحرين وانهاء ما تعتبره الأزمة عن طريق الحل الأمني فإن الشعب البحريني لن يتنازل عن قضيته وسيواصل ثورته المباركة مهما واجهه وسيثبت ان ارادة الشعوب اقوى من الطغاة دائماً. (80)