بغداد/ الغد برس:
حذرت عضو لجنة العلاقات الخارجية النيابية، سميرة الموسوي، اليوم الاحد، من اساءة البحرين للمرجعية الدينية لديها، والاقدام على أي خطوة غير مسؤولة تجاه المرجع الشيخ عيسى احمد قاسم.
وقالت الموسوي في بيان، تلقت “الغد برس”، نسخة منه، ان “من المفترض ان تقوم البحرين بأطلاق سرح المرجع الديني (عيسى احمد قاسم)، خاصة وانه يمثل رمزاً دينياً كبير له الاثر البالغ في نفوس المسلمين والاحرار في العالم اجمع وليس في البحرين فقط”.
وأضافت ان “البحرين قدمت في تقريرها للمفوضية السامية في الامم المتحدة لحقوق الإنسان في جنيف، توصيات باتخاذ تدابير إضافية لتمتين الوحدة الوطنية واستقرار الأمن الداخلي ودعم التضامن من أجل نشر ثقافة العيش السلمي وضمان حرية التعبير بما يضمن العدالة الاجتماعية بين جميع مكونات المجتمع البحريني”، مشيرة الى ان “البحرين يفترض بها اطلاق سراح المرجع الديني على اثر توصياتها في جنيف”.
واوضحت ان “اية إدانة بسجن أو غرامة أو إبعاد للشيخ عيسى، ستكون له عواقبه الوخيمة كما انه يتنافى مع التقرير المذكور”.
وبينت “ان اقدام الحكومة البحرينية على الإساءة للمرجعية الدينية المتمثلة بالشيخ قاسم من شأنه التأثير على امن واستقرار المنطقة فضلا عن تأثيرات وخيمة في نفوس الشعوب”.
واعلن اهالي مدينة حمد في البحرين، الخميس الماضي، إستعدادهم للدفاع حتى الموت عن المرجع الديني الشيخ عيسى أحمد قاسم.
وكانت وزارة الداخلية البحرينية، قد اسقطت الجنسية البحرينية عن الشيخ عيسى أحمد قاسم في وقت سابق من العام الماضي، متهمة إياه بخلق بيئة طائفية متطرفة.
حذرت عضو لجنة العلاقات الخارجية النيابية، سميرة الموسوي، اليوم الاحد، من اساءة البحرين للمرجعية الدينية لديها، والاقدام على أي خطوة غير مسؤولة تجاه المرجع الشيخ عيسى احمد قاسم.
وقالت الموسوي في بيان، تلقت “الغد برس”، نسخة منه، ان “من المفترض ان تقوم البحرين بأطلاق سرح المرجع الديني (عيسى احمد قاسم)، خاصة وانه يمثل رمزاً دينياً كبير له الاثر البالغ في نفوس المسلمين والاحرار في العالم اجمع وليس في البحرين فقط”.
وأضافت ان “البحرين قدمت في تقريرها للمفوضية السامية في الامم المتحدة لحقوق الإنسان في جنيف، توصيات باتخاذ تدابير إضافية لتمتين الوحدة الوطنية واستقرار الأمن الداخلي ودعم التضامن من أجل نشر ثقافة العيش السلمي وضمان حرية التعبير بما يضمن العدالة الاجتماعية بين جميع مكونات المجتمع البحريني”، مشيرة الى ان “البحرين يفترض بها اطلاق سراح المرجع الديني على اثر توصياتها في جنيف”.
واوضحت ان “اية إدانة بسجن أو غرامة أو إبعاد للشيخ عيسى، ستكون له عواقبه الوخيمة كما انه يتنافى مع التقرير المذكور”.
وبينت “ان اقدام الحكومة البحرينية على الإساءة للمرجعية الدينية المتمثلة بالشيخ قاسم من شأنه التأثير على امن واستقرار المنطقة فضلا عن تأثيرات وخيمة في نفوس الشعوب”.
واعلن اهالي مدينة حمد في البحرين، الخميس الماضي، إستعدادهم للدفاع حتى الموت عن المرجع الديني الشيخ عيسى أحمد قاسم.
وكانت وزارة الداخلية البحرينية، قد اسقطت الجنسية البحرينية عن الشيخ عيسى أحمد قاسم في وقت سابق من العام الماضي، متهمة إياه بخلق بيئة طائفية متطرفة.
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