الخارجية الإيرانية ترد على اتهام الحرس الثورى بتدريب خلية فى البحرين

كتبت إسراء أحمد فؤاد

وصف المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بهرام قاسمى اتهامات البحرين ضد إيران بأنها لا أساس لها، قائلا “على حكومة البحرين الكف عن تكرار هذه الاتهامات الواهية عبر التزام حسن الجوار” وفقا لوكالة فارس الإيرانية.

ووصف قاسمى المزاعم الجديدة للمسئولين البحرينيين بوجود صلة بين خلية القى القبض عليها وبين الجمهورية الاسلامية الايرانية، بانها واهية ولا اساس لها من الصحة.

وقال قاسمى ما يدعو للاستغراب ان المسئولين البحرينيين مازالوا يصرون على تكرار مزاعمهم الكاذبة والعبثية والتى لا اساس لها وتوجيه الاتهامات للجمهورية الاسلامية الايرانية.

وأضاف المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أنه من الأفضل للحكومة البحرينية، بدلا عن محاولاتهم المكررة والعبثية للتملص من المسؤولية واتهام الآخرين تركيز جهودهم على احترام حقوق المواطنين البحرينيين وإنهاء أعمال القمع واعتقال علماء الدين ومنح حرية التعبير لجميع شرائح المجتمع البحرينى.

وكانت السلطات البحرينية قد اعلنت القاء القبض على خلية ارهابية مكونة من 14 شخصاً زاعمة بأنها خططت وشرعت فى تنفيذ عدد من الأعمال الإرهابية، التى استهدفت اغتيال شخصيات هامة بالدولة وتنفيذ عملية ضد رتل من آليات الأمن العام بهدف قتل أكبر عدد ممكن من رجال الأمن، بالإضافة إلى مهاجمة عدة أهداف حيوية فى البلاد.

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