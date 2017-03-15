الحكومة الألمانية في ردها على سؤال مركز البحرين الثقافي الإجتماعي في برلين عبر النائبة لكنر هوغر: نجري محادثات مكثفة مع السلطات البحرينية لمنع إعدام محمد رمضان وحسين موسى و ماهر عباس

طالبت النائبة عن حزب اليسار ( DIE LINKE )في البرلمان الألماني السيدة لنكر هوغو ( Lnger Höger ) الحكومة الألمانية الاتحادية بالسعي الحثيث لإلغاء حكم الإعدام الصادر بحق كل من البحرانيين محمد رمضان وحسين موسى وحول ذلك قام النائب (لنكر هوغر) في أحد جلسات البرلمان ( البوندستاغ ) بتوجيه سؤال إلى الحكومة جاء فيه، ما هي المساعي التي قدمتها الحكومة الألمانية الاتحادية الإتحاد الأوروبي لوقف حكم الإعدام الصادر من السلطات في البحرين بحق محمد رمضان وحسين موسى؟ وقد جاء رد الحكومة الألمانية على سؤال النائبة هوغر، (إن موقف الحكومة الألمانية من أحكام الإعدام في البحرين واضح وأن الحكومة الألمانية جنبا الى جنب مع الاتحاد الأوروبي يسعون إلى وقف تنفيذ حكم الإعدام في البحرين وقد استلمنا الخطاب الموجة لنا من مركز البحرين الثقافي الإجتماعي في برلين في الثاني من شهر فبراير والذي يطالب الحكومة الألمانية الاتحادية بالمزيد من المساعي الإيجابية لوقف تنفيذ حكم الاعدام الصادر بحق محمد رمضان وحسين موسى وماهر عباس خميس وقد قمنا في الثامن من فبراير من هذا العام بإجراء محادثات مكثفة مع نائب وزير الخارجية في الحكومة البحرينية عبدالله الدوسري إلى الامتناع عن تنفيذ حكم الإعدام الصادر بحق محمد رمضان وحسين موسى و ماهر عباس خميس و الآخرين) .

تأتي هذه التحركات البرلمانية و الدبلوماسية بعد عدة زيارات و نشاطات ولقاءات عقدتها الجالية البحرانية في ألمانيا ومؤسساتها المدينة مع الجانب الألماني الذي يعتبر أبرز صانع للقرار على مستوى دول الاتحاد الأوروبي و أحد أهم المؤثريين في المشهد السياسي والحقوقي الدوليان. (63)