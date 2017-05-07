وفي تصرح لموقع قناة المنار، قال الدمستاني إن النظام الرسمي في البحرين مدرك بأنّ “ردود فعل كبيرة ستترتب على أي قرار سيتخذه النظام ضد الشيخ قاسم”.
“هناك حالة نفير عام في البحرين، دعا لها العلماء وهناك أيضاً اعتصام كبير في الدراز برغم الحصار المفروض على البلدة، هذا التأجيل يعكس خوف النظام من ردة فعل شعبية واسعة ومواجهة ما لا يحمد عقباه”، قال الدمستاني.
ولفت الحقوقي البحريني أن موقف كبار فقهاء الطائفة وما أبدوه من رأي في اتخاذ اي قرار ضد سماحته يدخل في حسابات النظام الرسمي، لأن ترجمة موقف الفقهاء تعني أن “كافة الخيارات مفتوحة أمام الشعب، وهذا ضوء أخضر لأبناء الشعب للدفاع والمواجهة واستخدام كل أساليب الدفاع من أجل حماية آية الله قاسم”.
المصدر: موقع المنار
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