فيما تم التحقيق معها في غياب محاميها
* الحقوقية المعتقلة إبتسام الصايغ تتصل بأهلها وهي في حالة إجهاد شديدة *
أجرت الناشطة الحقوقية المعتقلة ابتسام الصايغ اتصالا قصيراً بأسرتها لم يدم أطول من خمس دقائق، طلبت فيه بجلب أغراض شخصية ومبلغ نقدي.
وأكدت مصادر قريبة من الأسرة أن آثار الإجهاد بدت واضحة جداً خلال اتصال الحقوقية المعتقلة والتي أكدت تعرضها لتحقيقات مطولة ومتتالية وقاسية جداً، موضحة أن جهة الاعتقال أخبرتها بتكرار جلسات التحقيق في اليوم التالي، لتعترف بأمور لا علاقة لها بها.
وأوضح ذووها أن التحقيق تم في غياب محاميها وهو مايتناقض مع الاجراءات السليمة مطالبين بتمكينها من التواصل مع محاميها وحضوره جلسات التحقيق!
وأكدت المصادر وجود الحقوقية المعتقلة إبتسام الصايغ في سجن إنفرادي غير لائق للإقامة فيه لكثرة الحشرات.
وأوضحوا أن الصايغ أشتكت من آلام حادة في البطن أدت إلى تعرضها للغثيان المتكرر، ولم تتمكن من تناول الطعام ولا نالت أي قسط من الراحة في ظل ظروف صعبة تعيشها في الاحتجاز.
وأخبرت ابتسام الصايغ أهلها بأخذها إلى مستشفى القلعة لإجراء الفحوصات الطبية والتي أوضحت معاناتها من انخفاض في نسبة الدم علماً بأنها مصابة بالقولون العصبي والذي يلزمها باتباع نظام غذائي معين.
وأدى الاتصال ونبرة الصوت المتعبة إلى شعور أسرتها بالقلق جراء تدهور حالتها الصحية والنفسية، معربين عن خوفهم من تعرضها لضغوط شديدة منذ اعتقالها. (68)