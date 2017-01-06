الجزء الثاني من هروب جو *”غسيل عار التطبيع”*

نبدا بما ختمناه بالمقال الاول الذي عنون بـ هروب جو *غسيل عار التطبيع* ونؤكد عليه على أن هذه المسرحية فشلت فشل ذريع لعدم اكتمال فصولها بالاسباب التالية :

* عدم وجود الجرحى.

* عدم وجود الإصابات بين الطرفين.

لو كان مخرج هذه المسرحية استخدم ممثلين كمبارس لاتمام المشهد لكانت المسرحية نجحت بالكامل وليس بنسبة بسيطة، ولكن ستستمر فصولها حتى مابعد 14 فبراير 2017 .

النظام استغنى عن المعتقلين وسهل عملية الهروب خارج البحرين من غير ضجة وقام بانتقاء هؤلاء المعتقلين بعناية لكونهم يحملون الصفة الارهابية على لائحة دول مجلس التعاون وهذا يمكنه من الاستفادة اعلامياً للمرحلة الثانية لهذه المسرحية.

الخطوة الثانية لهذه المسرحية هو اقحام *الجمهورية الاسلامية الايرانية* بشكل مباشر بعد انتصار محور المقاومة في معركة حلب والموصل وصمود اليمن وصمود المرابطين في الدراز وفشل محور امريكا امام صمود محور المقاومة ،اما المستفيد الاول من هذه المسرحية هم المعتقلين الذين وصلوا الى بر الامان وان كان تم استغلالهم لهذه المسرحية ،اما نشر صورهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي قد يخفف من حدة المداهمات وابعاد الخطر عن *ساحة الفداء* الذي قد يتخذها النظام ذريعة لسحق الساحة بحجة اختباء ارهابيين قتلوا رجل امن .

ولكن هناك امر في غاية الخطورة من نشر هذه الصور لان مكان تواجدهم إن كان في *الجمهورية الاسلامية الايرانية* او في *الجمهورية العراقية* سيسبب حرجاً كبير للجمهوريتين بستقبالهما ارهابيين حسب وصف النظام في البحرين وقتل رجل امن، وهذا سيشعل الخلاف بين *ايران* ودول الخليج وبالتحديد *السعودية* وقد تصل الامور لاجتماع *مجلس التعاون الخليجي* ويتم التنسيق لاجتماع *جامعة الدول العربية* لاصدار ادانات بحق من استقبل الهاربين ولم يسلمهم للسلطات البحرينة ،وربما ترد ايران بحنكتها السياسية لاظهار مشاهد مصورة تثبت تورطهم بما حدث في سجن جو ولكن النظام لا يوجد لديه اي مشاهد مصورة تثبت ادانة المعتقلين المطلوبين.

المسرحية لم تنتهي رغم فشلها بل ستستمر حتى مابعد 14 فبراير 2017 لجعل هذا اليوم خالي من اي مظاهر الاحتجاج باحياء ذكرى انطلاق ثورة 14 فبراير.

5 يناير 2017 (12)