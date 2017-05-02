ب سم الله الرحمن الرحيم

(وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا ۚ وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ)

*الثورة الشعبية في البحرين*

في الوقت الذي يستمر فيه نظام القبيلة الخليفية بإرتكاب المزيد من الجرائم تجاه شعبنا البحراني – رغم كل الإدانات الدولية والحقوقية ضده مما يؤكد طبيعة الغطرسة والإستكبار لدى طغاة الحكم الخليفي المدعوم من مثلث الشر الأمريكي البريطاني السعودي- *إلا أن شعبنا البحراني المؤمن يواصل وبعزم قوي جهاده الثوري بالتظاهر المستمر والرفض الشعبي لإطروحات القبيلة الغازية في ظل صمود وصبر عظيم متوكلاً على الله الحق وواثقاً من النصر الإلهي المذخور له.*

إن تيارنا الرسالي يرى أن استمرار وتصاعد جرائم الحكم الخليفي وقمعه الأمني دليل قوة الثورة وفشل النظام في مواجهتها وتزايد قلقه من تصاعدها، حيث عمد مؤخراً لمنع المسيرات العمالية في يوم عيد العمال العالمي خشية من تحولها إلى تظاهرات ثورية ضده.

ويؤكد تيارنا على أهمية القضايا الإتية:

١- *روح الإباء والرفض داخل السجون*

فعلى الرغم من وجود أكثر من خمسة آلاف سجين ومعتقل رأي ورغم التضييق المستمر عليهم، إلا أنهم يعيشون روحية الإباء الحسيني والصبر القوي وإن *إضراب الرمز الوطني والحقوقي عبد الهادي الخواجة عن الطعام وللأسبوع الثالث هو واحد من عدة إضرابات عن الطعام يقوم بها المعتقلون السياسيون احتجاجاً على سوء المعاملة وإستمرار سياسة القمع والتضييق على أولئك السجناء الأبطال والتي تمثل هذه الإضرابات في مجملها روح القوة والإباء لدى شعبنا.*

٢- *تزايد حالات التحقيق ومنع السفر والاعتقال للعلماء والحقوقيين وأهالي الشهداء*

فقد شهدت الأسابيع الماضية التحقيق ومنع سفر معظم الشخصيات الحقوقية في البحرين والتحقيق مع عدد من علماء الدين والخطباء الحسينين. كما أقدم النظام مؤخراً على *اعتقال سماحة الشيخ عبدالزهراء الكربابادي وزوجته وأخته* في استهداف واضح للبيوت العلمائية كما جرى من قبل مع سماحة الشيخ محمد صالح القشعمي وأبنه وأبنته.

٣- *تزايد جرائم الانتهاكات*

يدين تيارنا الرسالي بشدة:

- اعتقال المواطنة نجاح أحمد حبيب وتعريضها للتعذيب والتحرش الجنسي والتهديد بتصفيتها. كما يدين اعتقال المعتقلة السابقة آيات الصفار وإختطافها من قبل ميليشيات أمن النظام وأخذها لمكان مجهول.

- استمرار الاعتقالات الوحشية ومداهمة المنازل بصورة مشينة وحاطة بالكرامة الإنسانية وسرقة محتوياتها وضرب المواطنين من قبل مرتزقة العصابة الخليفية كما جرى في صبيحة يوم الجمعة الفائت في سترة في منزل الحاج عبد النبي ربيع كما طالت عشرات البيوت .

- *كما ندين بشدة إقدام النظام الإماراتي على سجن أثنين من المواطنين لمدة ٣ سنوات هما، علي حسن الجني وعباس أحمد مرزوق بعد إصدار حكم ظالم عليهما وتغريمهما ٥٠٠ ألف درهم بناءً على تهم كيدية واضحة ضمن التعاون الأمني مع النظام الخليفي.*

- وندين استمرار اعتقال الأطفال دون السن القانونية ومحاكمتهم صورياً بتهم كيدية.

- ونستنكر محاكمة جمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد) تمهيدا لحلها كما سبق من إجراءات للسلطة في حل جمعية العمل الإسلامي وجمعية الوفاق.

- ونعلن عن إدانتنا التامة بعدم تقديم الرعاية الطبية اللازمة لمعتقلي الرأي في جميع سجون آل خليفة التي تعج بالمعتقلين السياسيين وسجناء الرأي والضمير .

٤- يؤكد تيارنا الرسالي على أهمية وحدة المعارضة الثورية بنهجها الرافض لمشاريع نظام القبيلة المحتلة ويؤكد على الدعوة الموجهة للشعب من قبل القوى الثورية في بيانها الصادر في ٣٠ أبريل الماضي *”ندعوكم يا جماهير الشعب إلى رصّ الصفوف والاصطفاف جبهة موحّدة لمقاومة هذا الكيان الفاسد ومجابهة ظلمه وعدوانه وفساده، كما ندعوكم إلى الاحتجاج الميدانيّ الغاضب على تصاعد الانتهاكات التي تجاوزت كلّ الحدود.*

أن التوكل على الله العلي الكبير باستمرار الثورة والرفض الميداني وبتعاون وإخلاص العاملين سيتحقق النصر الإلهي لشعبنا المجاهد بإذن الله الواحد القهار.

*تيار العمل الإسلامي*

البحرين الكبرى

٥ شعبان ١٤٣٨

٢ مايو/آيار ٢٠١٧

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