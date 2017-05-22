⛔ *السيد كامل الهاشمي*
21/5/2017
في صراعك -أيّها المؤمن- مع عدوك افهم كيف ينبغي أن تعامله، وتعلّم ممن سبقوك كيف تنجح في إسقاط هيبته وقيمته، وقد قال الشاعر: (ولقد أمرّ على اللئيم يسبني.. فمضيت ثمت قلت لا يعنيني)، وليسمح لي كل الأخوة المؤمنين والأخوات المؤمنات، وكل مواطن شريف من أبناء هذا الوطن العزيز أن أخالفهم الرأي في هذه الضجة المفتعلة من قبل السلطة الغاشمة، ومن قبل كل الناس المحبين لسماحة الشيخ عيسى أحمد قاسم -حفظه الله ورعاه- حول مسألة وموضوع محاكمته، فأنا لم أعبء ولم أعط أيّة أهمية لهذه المحاكمة لأنني أعرف أنها حماقة وورطة أقحمت نفسها فيها هذه السلطة الحمقاء، ولم تستطع بعد ذلك الخروج منها، والأهم من ذلك أنني تمثلت موقف عقيلة الطالبين جبل الصبر الأشم وسيدة المواقف الثابتة والاستقامة الدائمة زينب بنت علي (ع) حينما واجهت رأس الحكم الأموي الفاسد يزيد بن معاوية بالقول: (إني لأستصغر قدرك).
ولذلك إذا أردتم لهذه الدولة الطاغية والحكومة الفاسدة أن تسيخ وتذوب وتنصهر بحرارة نيران أعمالها السيئة في جهنم وأن تؤول إلى بئس المصير فأمعنوا في احتقارها وازدرائها، ولا تتعاملوا معها على أنها دولة ونظام حكم، بل هم مجرّد شرذمة وعصابة من الأغبياء والجهلة والحمقى والسفلة ابتلاهم واختبرهم الله عزّ وجلّ بحكم هذه البلاد ومن عليها من العباد، وقد آن أوان انتهاء حكمهم وذهاب سلطانهم، بعد أن أخرجوا كل أوساخ نفوسهم وأظهروا كل قذارة بواطنهم، وقد قال تعالى في ما خاطب به عباده المؤمنين: (إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين) [آل عمران 140].
وإلا فلا مجال، لا في الدين، ولا في الشرع، ولا في القانون، ولا في العرف السليم لأن تُحاكم هذه القامة الشامخة والنفس الرفيعة الطاهرة من قبل جوقة فاشلة من فاقدي الأهلية العقلية والشرعية والقانونية معاً، وما ضرّ السحاب نباح الكلاب؟!
ومن هنا ليس لنا في مواجهة هذا الحكم الجائر إلا أن نستعيد خطاب العقيلة زينب الذي أطلقته في مواجهة كل إدعاءات ودعايات رأس الظلم والطغيان في دولة آل أبي سفيان بقولها له بكل شجاعة وجرأة: (فكد كيدك واسع سعيك، وناصب جهدك، فوالله لا تمحو ذكرنا، ولا تميت وحينا، ولا تدرك أمدنا، ولا ترحض عنك عارها، وهل رأيك إلا فند، وأيامك إلا عدد، وجمعك إلا بدد، يوم يناد المناد ألا لعنة الله على الظالمين)… (39)