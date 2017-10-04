طهران / تسنيم // اكد الكاتب الصحفي البحريني عبّاس بو صفوان ان التضييق واجراء التعديات على المسيرات العاشورائية من قبل المرتزقة وقوات نظام آل خليفة يعكس حجم العزلة بين الحكم والشعب.

واشار بوصفوان في تصريح لمراسل تسنيم الى “عدة نقاط” فيما يخص التعديلات التي مارسها النظام الخليفي على مراسم عاشوراء الحسينية (ع) قائلا : “اولاً يحاول النظام دائما اعتبار ان المظاهرة العاشورائية في البحرين وكأنها دخيلة على البلاد مع انها موجودة منذ مئات السنين وقبل مجيء نظام خليفة الى الحكم اي قبل حوالي مئتين وخمسين سنة”.

وتابع، “الجانب الثاني يحاول ان يجعل الحسين (ع) شيعياً والحقيقة ان الحسين (ع) حفيد رسول الله (ص) وكل شعب البحرين يعتزون بالبحرين والمَآتم الحسينية في البلاد مفتوحة لجميع المسليمن؛ وهي تنعى الحسين (ع) لانه يعبر عن الاسلام الحقيقي والظلم والحرمان؛ والنظام (في البحرين) يعتبر نقد الظلم والجور اثارة له حيث يمتعض كثيرا بان تقل على سبيل “انه يجب احقاق الحق واحلال العدالة وكانه يتحسس نفسه”.

واردف الناشط البحريني : “في الجانب الثالث التعديات ترتبط في العمق بحساسية النظام من الطابع الشيعي في البلاد ويحاول قدر المستطاع طمس هذه الهوية، وفي جانب اخر هو واثق من ان التضييق على الشعائر الدينية والشعائر الحسينية قد يؤدي الى التضييق على جزء من المعارضين وكثير منهم من الشيعة”.

واضاف، ان التاثر في النهج السعودي السائد في البحرين والسلفية الوهابية المعادية للمعتقد الشيعي يزيد هذا الوضع حدة وتزداد التضييقات على الشعائر الدينية.

وحول الاقامة الجبرية لآية الله شيخ عيسى قاسم والتي مضى علىها اكثر من 125 يوما فقد ذكر الاستاذ بوصفوان انه في مايو الماضي قتل النظام خمسة من المعتصمين امام منزل اية الله شيخ عيسى قاسم واعتقل المئات، مؤكدا ان ذلك كان مؤشرا على الحنق الذي يكنه النظام لاية الله الشيخ عيسى قاسم الذي يعتبره الاب الروحي للحركة المطلبية في البحرين.

واضاف، ان الاقامة الجبرية الراهنة مخالفة للقانون وللدستور وهي خلاف ادعاء النظام بوجود الحريات في البحرين، منوها الى ان الاقامة الجبرية المفروضة على الشيخ لاتختلف كثيرا عن ايداع الشيخ في داخل المعتقل وان البلد تعيش تحت قبضة امنية لايبدو ان ما يؤشر على انها ستنتهي قريبا.

واضاف قائلا “لكن هذا يؤشر على ان المكانة الرفيعة للشيخ عيسى قاسم تقلق النظام حتى وهو في الاقامة الجبرية”.

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