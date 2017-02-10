المركز الإعلامي – ثورة البحرين:
قمع مظاهرات في بلدة النويدرات وفاءاً للشهداء “رضا، مصطفى، محمود” 9/2/2017
صدامات عنيفة في بلدة النويدرات وفاءاً لشهداء المقاومة 9/2/2017
عائلة الشهيد مصطفى يوسف: نحن فرحين بهذه المكرمة الإلهية 10/2/2017
حشود غفيرة في مسيرة الوفاء لشهداء المقاومة – بلدة سار 10/2/2017
قمع عنيف لمظاهرات تندد بقتل 3 شبان – بلدة النويدرات 9/2/2017
قمع متظاهرين في النويدرات خرجوا غضباً للشهداء ووفاءا لهم 9/2/2017
مسيرة في بلدة النويدرات وفاءا لشهداء المقاومة الذين قاموا حتى الرمق الأخير 10/2/2017
قمع مسيرة الوفاء لشهداء المقاومة تحت شعار “حرية أو شهادة” – بلدة النويدرات 10/2/2017
حموع غفيرة تتظاهر في بلدة بني جمرة وفاءاً لشهداء المقاومة الحسينية 10/2/2017
مسيرة في بلدة السنابس وفاءاً لشهداء المقاومة الحسينية 10/2/2017
https://youtu.be/pjyOaKLiHpE (47)